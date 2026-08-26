Vanity Fair incluye a León XIV entre los mejores vestidos de 2026

La revista de moda Vanity Fair, buscando dar un golpe de efecto, incluye a León XIV en una de sus listas por haber usado sotana con zapatillas deportivas.

La revista Vanity Fair ha incluido a León XIV en su lista de los mejores vestidos de 2026 dentro de la categoría 'Originals' por su "memorable" combinación de una sotana color crema con unas zapatillas deportivas marca Nike. Entre los elegidos está además la cantante española Rosalía.

"Incluso antes del papado, León, antes conocido como padre Bob, llevó su modesta sotana a alturas celestiales al combinarla con zapatillas Nike", señala Vanity Fair, que añade que Robert Prevost "ha mantenido su sentido de la informalidad irónica, luciendo a veces gorras de béisbol".

La categoría 'Originals' de los mejor vestidos de Vanity Fair distingue 'looks' de personalidades que se caracterizan por un estilo personal y marcado por la singularidad y la innovación, "lleno de sorpresas".

León XIV aparece en sexto lugar en esa categoría, precedido del director de cine Spike Lee, la patinadora olímpica Alysa Lui, la directora del Studio Museum de Harlem, Thelma Golden, la bloguera Colby Mugrabi, y el escritor Hilton Ela.

Rosalía aparece junto a León XIV en la lista de la revista. Foto Efe Quiénes siguen a León XIV Y por detrás del papa, figuran la diseñadora Sandy Powell, y tres cantantes: la española Rosalía, la francesa Yseult y la islandensa Björk.