La SIDE le dijo al Congreso que los gastos reservados subieron por la visita del papa León XIV

El secretario de Inteligencia ( SIDE ), Cristian Auguadra, se sentó este martes durante casi tres horas frente a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, en una reunión amparada por el hermetismo que impone la Ley 25.520. Llevó dos documentos: el informe anual de gastos reservados y los ejes del Plan de Inteligencia Nacional. Se fue con una tarea pendiente, porque la oposición dejó sobre la mesa 121 preguntas y buena parte quedó sin contestar.

La explicación que dieron los funcionarios sobre el incremento de las partidas secretas apuntó a la visita de León XIV. Desde el organismo transmitieron que la Argentina representa un caso de responsabilidad concreta y que el operativo demanda un esfuerzo especial para que el viaje del pontífice resulte exitoso. Es el argumento con el que la SIDE justificó ante los legisladores una suba que, por definición, no admite auditoría pública de sus rubros.

Los representantes de Inteligencia se comprometieron a responder por escrito, antes del lunes 31 de agosto, todas las consultas que no llegaron a evacuar en el recinto. A la cita concurrieron, además de Auguadra, los subsecretarios Diego Kravetz y José Lago Rodríguez, y los directores Alejandro Cecati, de la Agencia de Seguridad Nacional, y Alejandro Colombo, del Servicio de Inteligencia Argentino.

Unión por la Patria le atribuyó a Auguadra una fractura en la cadena de mando dentro del organismo, un planteo que los funcionarios rechazaron de plano.

Otro foco de tensión fue la situación de Kravetz, a quien los opositores interrogaron sobre la compatibilidad entre su cargo actual y su presunta intención de volver a ser intendente de Lanús, municipio que condujo hasta 2023 antes de pasar a la jefatura de la Policía de la Ciudad. Kravetz desembarcó en la SIDE en enero de 2025.

El otro eje incómodo fue la relación con Washington. Un vocal opositor reclamó explicaciones por la participación del FBI en tareas conjuntas con la SIDE y por la influencia estadounidense en el diseño del Plan de Inteligencia y del Centro Nacional Antiterrorista. La sospecha que dejó planteada la oposición es que el intercambio de información funciona en una sola dirección: la Argentina aporta datos, pero no recibe lo equivalente.

La negativa sobre el "terrorismo de izquierda"

Sobre el cierre, los representantes del organismo desmintieron ante la comisión que exista actividad de inteligencia vinculada a grupos islámicos o a lo que fue denominado terrorismo trasnacional de izquierda. El interrogante había surgido a partir del encuentro entre el canciller Pablo Quirno y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en el que ambos anunciaron trabajos conjuntos para combatir ese fenómeno. La respuesta de la SIDE, en los hechos, dejó al Gobierno con una tensión interna: lo que la Cancillería presenta como amenaza, el área de inteligencia no la registra.

Antes de levantar la reunión, las autoridades cursaron invitaciones a todos los vocales para recorrer las instalaciones del Centro Nacional Antiterrorismo, creado en octubre de 2025 y operado en conjunto con los ministerios de Seguridad y Defensa. Dos de los presentes se retiraron antes de tiempo: los diputados oficialistas Gabriel Bornoroni y César Treffinger, que tenían agenda en Casa Rosada con Javier Milei.