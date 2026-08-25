Pullaro, Frigerio y Llaryora llevan a Santilli el reclamo por rutas, tarifas y zona fría

Los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos llegarán este jueves juntos a la Casa Rosada para sentarse frente al jefe de Gabinete de Javier Milei, Diego Santilli . Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio llevarán una agenda común de reclamos, aunque será presentada como una reunión de gestión.

El encuentro tendrá lugar al mediodía y será una continuidad de la reunión que los tres mandatarios mantuvieron a fines de julio en San Francisco, durante la inauguración de la sede permanente de la Región Centro.

Desde el entorno de Llaryora remarcaron que no se tratarán cuestiones vinculadas con la política parlamentaria ni con las negociaciones en el Congreso. Sin embargo, la coyuntura nacional inevitablemente atravesará la conversación, especialmente por el debate sobre las PASO, el Presupuesto 2027 y las reformas que impulsa el Gobierno nacional.

Uno de los principales planteos estará relacionado con el mantenimiento de las rutas nacionales. Los tres gobernadores están dispuestos a asumir tareas sobre esas vías que atraviesan sus territorios, pero reclaman que Nación garantice los recursos necesarios para financiar las obras.

El reclamo adquiere especial importancia para las provincias de la Región Centro , debido al peso que tienen las rutas en el traslado de la producción agropecuaria e industrial hacia los principales centros de consumo y los puertos.

Santa Fe, por ejemplo, recibió recientemente el traspaso de la Ruta Nacional A012, un corredor estratégico para el transporte de la producción hacia Rosario.

La discusión también se vincula con la decisión del Gobierno nacional de reducir la inversión en infraestructura vial, una política que los mandatarios provinciales vienen cuestionando.

Zona fría: el tema que más preocupa

Otro de los asuntos centrales será la política energética y, particularmente, la continuidad del régimen de Zona Fría.

Llaryora viene rechazando la modificación impulsada por la Casa Rosada, que eliminaría el beneficio automático para distintas regiones incorporadas al régimen en 2021. En Córdoba, el cambio podría impactar sobre cientos de miles de hogares que actualmente cuentan con descuentos en sus facturas de gas.

El Gobierno nacional busca avanzar con la modificación del esquema y, como contrapartida, ofreció subsidios para las denominadas zonas cálidas, una propuesta que beneficia especialmente a provincias del Norte Grande.

Los gobernadores de la Región Centro consideran que el nuevo esquema genera una desigualdad entre distritos y reclaman un tratamiento equitativo.

El debate ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y ahora encuentra dificultades para avanzar en el Senado, donde varios legisladores representan a provincias que podrían perder el beneficio.

Tarifas eléctricas y reclamo industrial

La energía tendrá además otro capítulo: el impacto de las tarifas eléctricas sobre las industrias y los grandes consumidores.

Los ministros de Producción de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos ya realizaron planteos ante la Secretaría de Energía y Cammesa por los cargos estacionales que impactan sobre usuarios industriales y comerciales.

En algunas actividades electrointensivas se registraron fuertes incrementos en las facturas, una situación que preocupa especialmente a las provincias de la Región Centro por el peso del sector productivo.

Por eso, los tres mandatarios buscarán que la Nación revise el esquema y contemple el impacto que tiene sobre la competitividad de las empresas.

La discusión por las PASO

Aunque aseguran que el encuentro tendrá carácter estrictamente institucional, la discusión política nacional será difícil de evitar. La Casa Rosada pretende eliminar o suspender las PASO previstas para 2027 como parte de la reforma electoral. El tema genera distintas posiciones entre los gobernadores.

Llaryora ya manifestó su respaldo a la eliminación de las primarias. Pullaro y Frigerio, en cambio, mantienen sus propios intereses y estrategias electorales de cara al próximo año.

Además, el Gobierno nacional comenzó a negociar con los gobernadores respaldos para distintas reformas que pretende aprobar en el Congreso.

Una foto política que incomoda

La reunión tendrá, entonces, una doble lectura. En lo formal, será una cumbre de gestión entre Nación y tres provincias que integran una de las regiones productivas más importantes del país. Pero la foto también tendrá peso político.

Frigerio es, de los tres, el mandatario con mayor cercanía al Gobierno de Milei. Pullaro mantiene una relación más fluctuante con la Casa Rosada, mientras que Llaryora sostiene un vínculo de diálogo con Nación, aunque con fuertes diferencias en cuestiones que afectan directamente a su provincia.

Aunque aseguren que no hablarán de política, la presencia conjunta de los gobernadores de la Región Centro frente a Santilli será una señal de coordinación provincial en momentos en que la Casa Rosada necesita construir acuerdos con los mandatarios para avanzar con su agenda legislativa.