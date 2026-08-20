Ulpiano Suarez defendió el régimen de Zona Fría para Mendoza: "Es climático, no fiscal"

El intendente de la Ciudad de Mendoza cuestionó los trascendidos sobre un acuerdo entre el Gobierno nacional y las provincias del Norte para modificar la ley a cambio de beneficios en la tarifa eléctrica en verano.

Mientras el Congreso de la Nación debate la modificación del régimen de Zona Fría, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez cuestionó que los trascendidos sobre un acuerdo entre el Gobierno nacional con las provincias del Norte mediante un beneficio en al tarifa eléctrica durante verano a cambios de los votos de senadores norteños para modificar el sistema de descuentos en la tarifa de gas.

El Gobierno nacional acordó la implementación del Régimen de Tarifa Diferencial Estival para Zonas Cálidas que beneficiará a usuarios de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. El esquema implicará un aumento del bloque subsidiado de 300 kWh a 550 kWh por mes entre noviembre y marzo.

Este acuerdo entre el equipo del presidente Javier Milei con los gobernadores del norte se da en medio de la discusión en el Senado nacional para modificar el Régimen de Zona Fría, que determina descuentos en la tarifa del gas y que beneficia a todos los ciudadanos de Mendoza.ç

Shutterstock Este jueves el intendente de Capital, Ulpiano Suarez, cuestionó que este acuerdo con las provincias del norte sea a cambios de votos para modificar la ley de Zona Fría y defendió que Mendoza siga estando incluida dentro de este régimen.

“No voy a entrar en el análisis respecto a si el beneficio para las zonas cálidas es o no necesario o pertinente. Pero de ser ciertos los trascendidos, considero que una vez más el Gobierno nacional termina enfrentando a las provincias, porque aparentemente el subsidio a la energía eléctrica que promete el Gobierno nacional sólo lo otorgaría si las provincias del Norte votan para que las provincias del sur paguen un precio más caro para calentarse en invierno”, expresó el dirigente radical.