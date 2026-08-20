Fernando Cerimedo declaró: negó ser responsable y contó cómo era su vínculo con Nadia

En el marco de la acusación, Fernando Cerimedo declaró ante la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Bolivia por el ataque que sufrió Nadia Beller en un hotel de Santa Cruz de la Sierra. El exconsultor de Javier Milei negó cualquier participación en el hecho y sostuvo que mantenía con la abogada una relación de amistad.

Cerimedo había rechazado declarar en dos oportunidades, pero esta vez decidió presentarse de manera voluntaria. El consultor explicó que conoció a Beller en octubre de 2025 a través de un amigo en común, durante una actividad vinculada con Ideas Universidad de Santa Cruz.

Según su relato, el vínculo comenzó como una amistad y luego Beller pasó un tiempo en su departamento de La Paz . Cerimedo describió esa relación como un vínculo basado en “la empatía y el respeto” y sostuvo que no existió una relación en los términos que plantea la acusación.

El exconsultor afirmó que mantuvo contacto con Beller hasta pocos días antes del ataque . Cerimedo señaló que la última vez que la vio fue el 17 de agosto, cuando ella le comentó que tenía previsto trasladarse al hotel Viru Viru y que al día siguiente tomó un vuelo hacia La Paz a las 6 de la mañana. Esa secuencia, según su declaración, sirve para negar cualquier intervención directa en el ataque contra la abogada , quien recibió tres disparos por parte de dos personas.

La investigación todavía tiene varias medidas pendientes. La Fiscalía debe avanzar con pericias balísticas, informáticas y telefónicas , además de tomar declaración a trabajadores del hotel y al personal de la ambulancia que trasladó a Beller después del ataque.

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La Fiscalía sostiene otra hipótesis y pide prisión preventiva

Los fiscales Yolanda Aguilera y Herlan Rodríguez Cuevas lo imputaron por “feminicidio en grado de tentativa” y solicitaron seis meses de prisión preventiva. Según la hipótesis de la Fiscalía, Cerimedo habría incentivado a Beller a concurrir al hotel con el argumento de obtener información sobre un supuesto caso de abuso sexual relacionado con el expresidente boliviano Evo Morales. La acusación sostiene además que le habría ofrecido protección mediante custodios armados.

El Ministerio Público también sostiene que el ataque pudo organizarse a distancia mediante comunicaciones telefónicas y que otras personas habrían ejecutado materialmente el hecho. La investigación pone el foco en las comunicaciones, el lugar del ataque, las fotografías y un supuesto intento de fuga.

La Justicia boliviana debía analizar este jueves si Cerimedo continuaba detenido, pero la audiencia fue suspendida y podría realizarse este viernes 21 al mediodía. La Fiscalía sostiene que existe riesgo de fuga y de obstrucción de la investigación dado que que Cerimedo no tendría domicilio, residencia, familia, negocios ni trabajo acreditados en Bolivia.