Nadia Beller aseguró que Fernando Cerimedo es el padre de su bebé y volvió a señalarlo por el ataque en Bolivia

La abogada realizó la declaración desde la Clínica de las Américas, donde permanece internada después de recibir tres disparos en Santa Cruz de la Sierra.

Nadia Beller afirmó que está embarazada de cuatro semanas y sostuvo que Fernando Cerimedo es el padre del bebé. La abogada realizó la declaración desde la Clínica de las Américas, donde permanece internada después de recibir tres disparos en Santa Cruz de la Sierra. La mujer también ratificó su acusación contra el exasesor de Javier Milei por el ataque ocurrido el lunes. Beller aseguró que Cerimedo la acompañó a una ecografía el día anterior al episodio y que se hizo cargo de los gastos de la atención médica.

Beller cuestionó las declaraciones de la abogada Margarita Arce, quien negó que su defendido sea el padre del bebé. La letrada sostuvo que entre Cerimedo y Beller existió apenas "un vínculo de coqueteo" y descartó tanto la paternidad como cualquier participación en el ataque.

La abogada respondió que Cerimedo reconoce haber estado con ella en el hospital antes del intento de asesinato. Beller planteó que ese episodio constituye un elemento que respalda su versión sobre la relación entre ambos. “¿Qué hombre que asuma que no es su hijo haría algo así?”, sostuvo la mujer al referirse a la presencia de Cerimedo durante la consulta médica.

Archivo La defensa de Cerimedo también planteó otra hipótesis sobre el ataque. Arce afirmó que sus representados consideran que Beller pudo haber organizado un autoatentado con la intención de generar un conflicto político alrededor del gobierno de Rodrigo Paz.

La acusación por el ataque Según el relato de Beller, Cerimedo fue quien más insistió para que ella aceptara asistir a un encuentro. La abogada sostuvo además que el exasesor le habría dicho que enviaría guardaespaldas para protegerla durante la reunión. En ese marco, Beller afirmó que está convencida de que Cerimedo estuvo detrás del ataque y cuestionó la actuación de quienes supuestamente debían custodiarla.