Diego Santilli sobre de la detención de Fernando Cerimedo: "Ojalá se esclarezca y los responsables vayan presos"

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, fue el primer funcionario que habló públicamente de la detención del exasesor de Javier Milei, Fernando Cerimedo , preso en Bolivia tras ser acusado de enviar sicarios para asesinar a su expareja, Nadia Beller.

"Esperemos a ver cómo se desenvuelve ahora. Ahí hay, ojo, una especie de atentado, tenemos que ver un atentado, por lo menos por lo que se vio hasta ahora", señaló el funcionario.

En el marco de su ingreso a un evento empresario, el ministro coordinador agregó: "Ojalá se esclarezca, y que los responsables vayan presos".

Días atrás y solo mediante un retweet, el presidente Javier Milei negó tener vínculos actuales con su excolaborador y aseguró que colaboró “con el kirchnerismo”.

El mandatario buscó despegarse del consultor, quien está imputado por tentativa de femicidio. Se molestó cómo distintos medios ponían en pantalla que Cerimedo fue “asesor de Milei” y no destacaban sus trabajos en otros gobiernos.

“Toda la pseudomedia argenta, como los L5N+ de la vida, poniendo en letras gigantes "ex asesor de Milei". Cerimedo asesoró a Bolsonaro, al gobierno chileno, a Milei y hasta al kirchnerismo. Un mercenario”, apuntó.

“¿Por qué tanta necesidad de destacar lo de 'ex asesor de Milei'? Medios HDP”, agregó el jefe de Estado.

Fernando Cerimedo tuvo un papel relevante en la campaña presidencial de Milei en 2023, especialmente en el diseño de la estrategia digital, el monitoreo de las conversaciones en redes sociales y, en la etapa final, la organización de la fiscalización electoral. Comenzó a trabajar con el espacio libertario alrededor de enero de ese año y afirmó que lo hacía de manera ad honorem, porque compartía las ideas de Milei y lo consideraba un “outsider” de la política.

Tras el triunfo en las elecciones, el consultor no continuó trabajando directamente para los Milei, aunque siempre mantuvo contactos con el espacio violeta.