Diego Santilli se mostró con otro gobernador aliado y suma apoyos para suspender las PASO

El jefe de Gabinete, Diego Santilli , se reunió este miércoles en Casa Rosada con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , quien confirmó su apoyo para las distintas reformas que prevé tratar el Gobierno en el Congreso durante este segundo semestre.

“El gobernador sostuvo su apoyo a la Reforma Electoral y a la Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que plantea el Gobierno Nacional”, aseguraron oficialmente. El patagónico, fuerte aliado de Javier Milei en medio de las múltiples inversiones energéticas que llegan a su provincia, ratifica sus votos para que se suspendan las elecciones PASO , en un debate que no tiene fecha aún en el Senado.

A su vez, el funcionario le comunicó al mandatario que “el régimen de zonas frías para la Patagonia queda como estuvo dispuesto originalmente”.

El Ejecutivo se refiere a la modificación que se impulsa en el Congreso del esquema de subsidios para las regiones de bajas temperaturas, que tiene media sanción y debe tratarse en la Cámara Alta.

Se trata de un subsidio que dispone de descuentos para los consumos elevados en el servicio de gas. La iniciativa mantiene el beneficio para los hogares considerados vulnerables, pero busca recortar el subsidio para sectores de mayores ingresos. La reforma alcanza a las zonas que habían sido incorporadas en 2021, entre ellas sectores de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis, San Juan, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca y Tucumán , entre otras áreas. Sin embargo, las provincias del sur del país se sostienen.

Para garantizar esos votos, el ministro de Economía Luis Caputo se mostró este martes con los mandatarios del Norte Grande que venían reclamando una compensación para las llamadas zonas cálidas, una demanda que apunta a reconocer el mayor consumo de electricidad que generan las altas temperaturas durante los meses de verano.

El planteo consiste en establecer un esquema diferencial para los usuarios residenciales de las regiones cálidas y muy cálidas, donde el uso de equipos de refrigeración tiene un peso significativo en el consumo y, en muchas localidades, las familias no cuentan con acceso a la red de gas natural. Finalmente, existirá una resolución de su cartera para garantizar este beneficio, resultando clave para el acompañamiento de estos gobernadores afines.

El principal objetivo libertario es avanzar con la reforma electoral, aunque todavía los votos no están garantizados y sobrevuela el reclamo de estos sectores dialoguistas para forjar una alianza electoral, sin que implique una amenaza concreta a sus reelecciones.