Diego Santilli esquivó la definición sobre su candidatura en provincia de Buenos Aires: "Falta mucho"

El jefe de Gabinete, Diego Santilli , se mostró optimista este lunes respecto del acercamiento político entre La Libertad Avanza y el PRO, un vínculo que ambos espacios empezaron a reconstruir para trabajar sobre la agenda legislativa y explorar los términos de una eventual alianza electoral en 2027.

"Empezamos una etapa de diálogo interesante, un puente de trabajo. Dimos el puntapié inicial, la semana que viene nos vamos a volver a juntar y seguimos trabajando", planteó el ministro coordinador en rueda de prensa, tras participar del acto oficial por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín.

Junto al Monumento al Libertador, en el barrio porteño de Retiro, Santilli destacó la conformación de la mesa de diálogo con el PRO, que mantuvo su primera reunión la semana pasada en la Casa Rosada.

"Fue una buena conversación. Ahora lo seguimos llevando adelante con De Andreis, Ritondo, Martín y Lule Menem", detalló.

Consultado sobre el estado de las negociaciones por un posible acuerdo electoral en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, prefirió no adelantar definiciones: "Empezamos a trabajar ese camino, hay que tener paciencia, hay que llevarlo".

El llamado entre Macri y Karina Milei que destrabó el vínculo

La cumbre del jueves pasado llegó después de una conversación telefónica de unos 30 minutos entre Mauricio Macri y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Ese primer encuentro no buscó cerrar una alianza de manera inmediata, sino abrir formalmente una instancia de diálogo.

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Ambos sectores admiten que todavía persisten diferencias y que el paso inicial pasa por recomponer una relación que en los últimos meses estuvo atravesada por cruces y desconfianzas.

"Compartimos el convencimiento de que la Argentina no puede volver a caer en manos del populismo. Por eso, esta dinámica de trabajo continuará con reuniones periódicas cada 15 días. También repasamos la agenda parlamentaria de los próximos meses para avanzar con las reformas que necesita la Argentina", señalaron los participantes tras la reunión.

El otro frente: las negociaciones con los gobernadores

En paralelo, Santilli sostiene las gestiones con los mandatarios provinciales para asegurar consensos en el Congreso y avanzar en acuerdos de cara a 2027.

"Estamos trabajando con los gobernadores, lo venimos haciendo. Hemos sacado reformas que no salían en nuestro país hace más de 50 años", destacó.

Y marcó el sentido que le atribuye a esas conversaciones: "Obviamente, es un trabajo que venimos llevando uno a uno y seguimos dialogando con los gobernadores, pero el diálogo tiene que ver con transformar, reformar, no dialogar por dialogar".

Sin definiciones sobre su futuro en la provincia

El diputado nacional del PRO y candidato a legislador nacional en octubre por la Alianza La Libertad Avanza, estuvo en La Plata con los candidatos de la Octava Sección Electoral Foto: Jose Luis Carut MDZ

Respecto de sus propias aspiraciones, el jefe de Gabinete esquivó confirmar si será candidato a gobernador bonaerense y sostuvo que "falta mucho".

"Yo dije que estoy trabajando para que el presidente reelija, que es lo que necesitamos todos los argentinos", cerró.