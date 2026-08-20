Marcela Pagano pidió las grabaciones que podrían complicar a Fernando Cerimedo por presuntas coimas en Discapacidad

La diputada busca que la abogada Nadia Beller aporte el material que asegura tener sobre el origen de los audios que dieron impulso a la investigación.

La diputada nacional Marcela Pagano pidió a la Justicia que Nadia Shirley Beller Delgado sea citada a declarar como testigo en la causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La solicitud apunta a incorporar al expediente el material que la abogada y analista política boliviana asegura tener en su poder.

Beller permanece internada después de recibir tres disparos en un ataque que investiga la Justicia de Bolivia. Pagano planteó que la declaración se realice con carácter urgente debido al estado de salud de la mujer, quien además mantuvo una relación con Fernando Cerimedo. La diputada fundamentó su pedido en las declaraciones que Beller realizó desde la clínica a Radio Rivadavia.

La abogada sostuvo que Cerimedo y su esposa, Natalia Basil, fueron quienes difundieron los audios que dieron origen a la investigación por presuntas irregularidades dentro de Andis.

X Qué había declarado Cerimedo en la causa Fernando Cerimedo también figura dentro de los antecedentes de la investigación. El exasesor de Javier Milei declaró en septiembre de 2025 ante la Justicia por el expediente relacionado con Andis. Allí sugirió que Diego Spagnuolo -entonces titular del organismo y uno de los imputados en la causa- le había hablado sobre un supuesto esquema de sobreprecios en la compra de medicamentos.

Según el relato que Cerimedo aportó ante la Justicia, Spagnuolo le habría dicho que parte de ese dinero tenía como destino la Casa Rosada. Esa declaración quedó incorporada a una causa que busca determinar las responsabilidades detrás de las presuntas coimas.