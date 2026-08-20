La Corte Suprema tomó el caso de Gildo Insfrán y deberá definir si puede volver a competir en 2027

La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió intervenir directamente en el conflicto por la reelección de Gildo Insfrán en Formosa. El máximo tribunal aceptó su competencia originaria y dio inicio al proceso judicial que deberá determinar si una cláusula de la Constitución provincial permite que el gobernador vuelva a postularse en las elecciones de 2027. La presentación fue realizada por la Confederación Frente Amplio Formoseño, cuyos apoderados, Agostina Villaggi y Rodolfo Basques, cuestionaron la validez de la Cláusula Transitoria Cuarta de la Constitución de Formosa. El planteo sostiene que esa disposición habilitaría una nueva candidatura de Insfrán para el período 2027-2031.

El reclamo también alcanza a Eber Solís, actual vicegobernador, ya que la interpretación de la reforma permitiría una tercera candidatura para ese cargo o para la gobernación. La oposición pidió que la norma sea declarada inconstitucional por considerar que afecta la alternancia en el poder.

El antecedente que vuelve a poner a Formosa frente a la Corte La discusión tiene como antecedente una decisión de la propia Corte Suprema de diciembre de 2024. En ese momento, el máximo tribunal declaró inconstitucional el artículo 132 de la Constitución formoseña por considerar que vulneraba disposiciones de la Constitución Nacional vinculadas con el régimen republicano y la organización de las provincias.

La reforma posterior estableció un límite de una sola reelección para gobernador y vicegobernador. Sin embargo, la nueva Constitución incorporó una disposición que indica que el mandato de las autoridades que estaban en funciones al momento de la sanción debía considerarse como primer mandato.

Los representantes del Frente Amplio Formoseño sostienen que esa fórmula permite que Insfrán vuelva a competir pese al fallo anterior. La demanda califica la disposición como una maniobra destinada a sortear el criterio fijado por el máximo tribunal y cuestiona que el actual gobernador pueda iniciar otro período.