La Corte Suprema definió el tribunal que decidirá si Walter Bento estuvo bien destituido

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya definió el tribunal que deberá determinar si la destitución del exjuez Walter Bento se ajustó a derecho.

El expediente por la remoción del exjuez federal mendocino Walter Bento dio un paso decisivo: la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya definió el tribunal que deberá determinar si su destitución fue dictada conforme a derecho. La conformación quedó establecida mediante una resolución del 14 de agosto de 2026 y fue comunicada oficialmente al Consejo de la Magistratura en las últimas horas a través de oficios electrónicos judiciales.

De acuerdo con la providencia firmada por el secretario del máximo tribunal, Sergio Miguel Napoli, el cuerpo quedó compuesto por los doctores Rosenkrantz, Lorenzetti, Bruglia, Robiglio y Perozziello Vizier. Se trata de una integración especial que combina a dos ministros de la Corte con tres conjueces, un esquema habitual cuando algunos miembros del alto cuerpo se apartan o no pueden intervenir en un caso determinado.

La medida alcanza a dos expedientes caratulados "Bento, Walter Ricardo s/ remoción", identificados con los números 2698/2023 y 2380/2023, ambos originados en recursos de queja. La notificación, remitida desde la mesa de entradas de la Corte a la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Magistratura, ordena hacer saber a todas las partes la nueva composición del cuerpo que tendrá la palabra final.

Qué se define en esta instancia judicial El trasfondo de la causa se remonta a noviembre de 2023, cuando el Jurado de Enjuiciamiento removió a Walter Bento de su cargo al frente del Juzgado Federal N°1 de Mendoza por mal desempeño. Contra esa decisión, la defensa del exmagistrado presentó una apelación por vía del recurso extraordinario federal, con el argumento de que el proceso que derivó en su salida estuvo atravesado por irregularidades que invalidan lo resuelto.