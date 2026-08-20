Endeudamiento: las tres medidas que la CGT exige al Gobierno y al Banco Central

La CGT marchó este jueves al Ministerio de Economía, acompañada por las dos CTA y los movimientos sociales, como parte de su plan de lucha. La central obrera reclamó al Gobierno nacional medidas urgentes para aliviar el endeudamiento y la morosidad de familias y pequeñas y medianas empresas .

En el documento entregado en Economía, la CGT sostuvo que el equilibrio macroeconómico no resulta suficiente y planteó la necesidad de una solución integral al creciente endeudamiento de los sectores productivos . Según la central obrera, la combinación de ingresos en caída, consumo deprimido y altos costos financieros está afectando tanto a los hogares como al tejido empresarial, con consecuencias sobre la actividad económica y el empleo.

“El crecimiento de la mora financiera formal ya sea a través del sistema bancario u otros canales financieros es el reflejo de una economía que está perdiendo capacidad de ahorro, de consumo y de producción”, señaló el ente.

En ese sentido, el documento explicó que cuando una familia deja de pagar una tarjeta de crédito o un préstamo, reduce su consumo , mientras que una empresa que no puede financiar su capital de trabajo disminuye su actividad . Para la central obrera, la caída simultánea del consumo y la producción también impacta sobre el empleo.

La CGT también puso el foco en las familias que, ante la imposibilidad de acceder al crédito formal, deben recurrir a vías informales de financiamiento , incluso para cubrir necesidades básicas: "Mucho más complejo aún es el escenario de aquellas familias que, imposibilitadas de acceder al crédito a través de canales formales, se ven obligadas a recurrir a vías informales de financiamiento, incluso para poder cubrir sus necesidades básicas, y son víctimas de intereses usurarios exponiéndose a situaciones más dramáticas aún".

La CGT y una nueva marcha con reclamos para el Gobierno Juan Mateo Aberastain / MDZ

Frente a este escenario, la central obrera pidió que las políticas públicas atiendan una problemática que, según planteó, agrava la crisis socioeconómica. Entre las alternativas propuestas, destacó la posibilidad de refinanciar las deudas, extender los plazos y reducir transitoriamente la presión de las cuotas, con el objetivo de que las familias recuperen capacidad de consumo y las empresas puedan sostener su producción.

Las tres exigencias de la CGT al Gobierno

La CGT definió tres reclamos centrales vinculados con el endeudamiento de familias y empresas.

1. Limitar las tasas de interés

El primer pedido está dirigido al Banco Central, al que la CGT reclamó que cumpla con su función regulatoria y establezca límites a los niveles de las tasas de interés aplicadas por bancos y otros proveedores de crédito.

El planteo incluye las tarjetas de crédito, los préstamos personales y otros instrumentos de financiamiento destinados a personas físicas.

Para la central obrera, la escalada de las tasas impide que las familias puedan recuperarse y profundiza el círculo de endeudamiento.

2. Un abordaje específico para las pymes

El segundo reclamo apunta a la situación de las pequeñas y medianas empresas.

La CGT pidió un abordaje específico de su endeudamiento y advirtió sobre el impacto que el sobreendeudamiento tiene sobre el capital de trabajo y la continuidad de la actividad productiva.

3. Un programa de refinanciación de deudas

Como tercer punto, la central obrera reclamó la implementación de un programa de refinanciación de deudas que permita reducir el nivel de morosidad tanto de las familias como de las empresas.

De acuerdo con el planteo de la CGT, ese programa debería contemplar tasas de interés acordes a la evolución de los ingresos.