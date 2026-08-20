Uno por uno: quiénes son las autoridades de la UNCuyo que asumieron en cada facultad

La rectora Adriana García y la vicerrectora Ana María Sisti encabezaron en estos días los actos de asunción de los flamantes decanos/as, vicedecanos de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) que conducirán las facultades por los próximos cuatro años.

Durante su recorrido por cada una de las unidades académicas, la máxima autoridad de la casa de estudios participó del juramento de las autoridades celebrando la continuidad de este quehacer democrático.

"Este es un momento para celebrar, para celebrar la salud democrática de la Universidad Nacional de Cuyo. Esto que hacemos de acompañar a cada uno y a cada una en la asunción de ese nuevo periodo de gobierno, esto no se hace en otras universidades", subrayó la rectora Adriana García, durante el último acto de asunción de las nuevas autoridades de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, en San Rafael.

En ese sentido, García enfatizó que este acompañamiento implica un compromiso que no es solamente del Rectorado, y del gabinete del Rectorado que se hizo presente en la Facultad sureña. "La Universidad es el lugar de todos y de todas. Es el espacio, es el territorio en el que las distintas miradas y perspectivas hacen que la sociedad cambie, se transforme", afirmó.

Y retomando las palabras del decano electo Augusto Roggiero, en referencia al himno de la UNCUYO, la Rectora aseguró: "Somos un racimo de un viñedo feraz que defiende la universidad pública, gratuita, inclusiva, cogobernada, de calidad. Una universidad que nos reúne, una universidad que es orgullo nacional y es pasión nacional".

Todos los decanos, facultad por facultad

Los primeros en asumir fueron la decana Patricia Susana Infante, quien tendrá su segundo mandato al frente de la Facultad de Ingeniería (FI), acompañada por el vicedecano Eduardo Enrique Iriarte, en una ceremonia que se realizó en el anfiteatro Este.

Patricia Susana Infante renovó mandato en Ingeniería. Prensa UNCuyo

Después fue el turno de la decana y el vicedecano de Odontología (FO), Adriana Patricia Marra y Edgardo Oscar Boero López, respectivamente, quienes conducirán la Facultad durante los próximos 4 años.

Adriana Patricia Marra asumió en Odontología. Prensa UNCuyo

Más tarde, en Educación (FEd), tomaron posesión de sus cargos la decana María Gabriela Griffouliere junto al vicedecano Aldo Aníbal Altamirano, en el Salón de Usos Múltiples de la sede Campus de la Facultad.

María Gabriela Griffouliere juró en Educación. Prensa UNCuyo

En el Auditorio Luis Triviño del BACT I juraron el decano Fabio Erreguerena y la vicedecana Melina Guardamagna, quienes gestionarán hasta el 2030 el destino de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS).

Fabio Erreguerena juró como decano en Ciencias Políticas y Sociales. Prensa UNCuyo

Por su parte, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho (FD), asumieron Silvina del Carmen Furlotti Moretti como decana junto a Armando Héctor Martínez como vicedecano,

Los actos siguieron con la jura del decano Víctor Gustavo Zonana y la vicedecana Viviana Carmen Ceverino, funcionarios que conducirán por cuatro años más el destino de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL).

Gustavo Zonana renovó como decano en Filosofía y Letras. Prensa UNCuyo

En el Aula Magna de Artes y Diseño (FAD) hicieron lo propio Laura Viviana Braconi como decana y Silvina Laura Maddio como vicedecana, quienes tendrán su segundo mandato al frente de la institución.

Laura Viviana Braconi juró un nuevo mandato en Artes y Diseño. Prensa UNCuyo

Luego, en Ciencias Económicas (FCE), fue el turno de la asunción de los reelectos como decano Miguel Gustavo González Gaviola y vicedecana Patricia Liliana Puebla, encuentro que se realizó en el Anfiteatro 5 de la Facultad.

Miguel González Gaviola renovó su mandato en Económicas. Prensa UNCuyo

Los juramentos continuaron en el Aula Bicentenario de Ciencias Médicas (FCM) con la asunción de la decana Susana Elsa Salomón y el vicedecano Carlos Fabián Díaz.

Susana Elsa Salomón asumió en Ciencias Médicas. Prensa UNCuyo

A su vez, en Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), tomaron posesión de sus cargos María Florencia Tarabelli como decana junto a Pablo Gabriel Cremades como vicedecano, en un acto que se desarrolló en el Auditorio de la Unidad Académica.

María Florencia Tarabelli asumió en Ciencias Exactas y Naturales. Prensa UNCuyo

Por su parte, en Luján de Cuyo, en la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA), juraron David Martin como decano junto a Alejandrina Soledad Alaria como vicedecana, quienes resultaron electos en los comicios de junio pasado.

David Martin juró como decano en Ciencias Agrarias. Prensa UNCuyo

La última de las asunciones fue en San Rafael. En la facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI), juraron Ángel Roggiero como decano y Mónica Morant como vicedecana, en su segundo mandato al frente de esta institución.