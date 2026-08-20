Uno por uno: quiénes son las autoridades de la UNCuyo que asumieron en cada facultad
La flamante rectora, Adriana García, tomó juramento a cada uno de los/las decanos/as, acompañada por la vicerrectora, Ana María Sisti.
La rectora Adriana García y la vicerrectora Ana María Sisti encabezaron en estos días los actos de asunción de los flamantes decanos/as, vicedecanos de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) que conducirán las facultades por los próximos cuatro años.
Durante su recorrido por cada una de las unidades académicas, la máxima autoridad de la casa de estudios participó del juramento de las autoridades celebrando la continuidad de este quehacer democrático.
"Este es un momento para celebrar, para celebrar la salud democrática de la Universidad Nacional de Cuyo. Esto que hacemos de acompañar a cada uno y a cada una en la asunción de ese nuevo periodo de gobierno, esto no se hace en otras universidades", subrayó la rectora Adriana García, durante el último acto de asunción de las nuevas autoridades de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, en San Rafael.
En ese sentido, García enfatizó que este acompañamiento implica un compromiso que no es solamente del Rectorado, y del gabinete del Rectorado que se hizo presente en la Facultad sureña. "La Universidad es el lugar de todos y de todas. Es el espacio, es el territorio en el que las distintas miradas y perspectivas hacen que la sociedad cambie, se transforme", afirmó.
Y retomando las palabras del decano electo Augusto Roggiero, en referencia al himno de la UNCUYO, la Rectora aseguró: "Somos un racimo de un viñedo feraz que defiende la universidad pública, gratuita, inclusiva, cogobernada, de calidad. Una universidad que nos reúne, una universidad que es orgullo nacional y es pasión nacional".
Todos los decanos, facultad por facultad
Los primeros en asumir fueron la decana Patricia Susana Infante, quien tendrá su segundo mandato al frente de la Facultad de Ingeniería (FI), acompañada por el vicedecano Eduardo Enrique Iriarte, en una ceremonia que se realizó en el anfiteatro Este.
Después fue el turno de la decana y el vicedecano de Odontología (FO), Adriana Patricia Marra y Edgardo Oscar Boero López, respectivamente, quienes conducirán la Facultad durante los próximos 4 años.
Más tarde, en Educación (FEd), tomaron posesión de sus cargos la decana María Gabriela Griffouliere junto al vicedecano Aldo Aníbal Altamirano, en el Salón de Usos Múltiples de la sede Campus de la Facultad.
En el Auditorio Luis Triviño del BACT I juraron el decano Fabio Erreguerena y la vicedecana Melina Guardamagna, quienes gestionarán hasta el 2030 el destino de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS).
Por su parte, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho (FD), asumieron Silvina del Carmen Furlotti Moretti como decana junto a Armando Héctor Martínez como vicedecano,
Los actos siguieron con la jura del decano Víctor Gustavo Zonana y la vicedecana Viviana Carmen Ceverino, funcionarios que conducirán por cuatro años más el destino de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL).
En el Aula Magna de Artes y Diseño (FAD) hicieron lo propio Laura Viviana Braconi como decana y Silvina Laura Maddio como vicedecana, quienes tendrán su segundo mandato al frente de la institución.
Luego, en Ciencias Económicas (FCE), fue el turno de la asunción de los reelectos como decano Miguel Gustavo González Gaviola y vicedecana Patricia Liliana Puebla, encuentro que se realizó en el Anfiteatro 5 de la Facultad.
Los juramentos continuaron en el Aula Bicentenario de Ciencias Médicas (FCM) con la asunción de la decana Susana Elsa Salomón y el vicedecano Carlos Fabián Díaz.
A su vez, en Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), tomaron posesión de sus cargos María Florencia Tarabelli como decana junto a Pablo Gabriel Cremades como vicedecano, en un acto que se desarrolló en el Auditorio de la Unidad Académica.
Por su parte, en Luján de Cuyo, en la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA), juraron David Martin como decano junto a Alejandrina Soledad Alaria como vicedecana, quienes resultaron electos en los comicios de junio pasado.
La última de las asunciones fue en San Rafael. En la facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI), juraron Ángel Roggiero como decano y Mónica Morant como vicedecana, en su segundo mandato al frente de esta institución.