Caso Currenti: el contundente comunicado de los inspectores de cauce del Río Mendoza

El caso que derivó en que Irrigación destituyera a Alejandro Currenti como inspector de cauce de canal Vertiente Corralitos , en Guaymallén, sigue sumando capítulos. Los presuntos hechos de corrupción por los que el ahora exinspector es investigado por la Justicia ahora fueron foco de las críticas de las asociaciones e inspecciones de cauces del Río Mendoza, que señalan los hechos como "inmorales" e "ilícitos".

A través de un contundente comunicado, los inspectores de cauce se despegaron del accionar de Currenti , señalaron que se trata de un hecho "inédito" que "lesiona el honor" de todas las Inspecciones y piden que "se implemente el máximo peso de la ley, tanto a Currenti como al grupo de personas que lo acompañaron y sostuvieron".

Luego de que trascendiera el caso en el que se ve involucrado Currenti , las asociaciones e inspecciones de cauces del Río Mendoza se expidieron sobre la situación: "Rechazamos y repudiamos el accionar inmoral e ilícito de Alejandro Currenti en sus funciones como Inspector de Cauce del Canal Corralitos".

En ese sentido, el texto remarca que "los hechos que se han podido comprobar y los y los que se encuentran en curso de investigación, son de gravedad extrema y nos obligan a pronunciarnos severamente en contra de estos malos ejemplos". Según indican los inspectores de cauce, el tipo de maniobras que se le atribuyen a Currenti "empañan la labor que con dedicación y entrega llevamos adelante cada día el resto de las Inspecciones y Asociaciones para bien de nuestros regantes y con el fin de custodiar y administrar el recurso más preciado para todos los mendocinos".

Un dato que llama la atención del comunicado es que las Asociaciones aseguran que habían advertido a las autoridades del Departamento General de Irrigación "sobre las irregularidades en el Canal Vertientes Corralitos". "El tiempo dio la razón a nuestras sospechas", arremete el comunicado. En ese sentido, los inspectores aseguraron que esperan que "se implemente el máximo peso de la ley tanto a Currenti como al grupo de personas que lo acompañaron y sostuvieron".

Sobre la situación en sí, el comunicado asegura que el hecho es "inédito" entre las inspecciones de cauce y se solidarizaron "con los regantes perjudicados". En paralelo, en un apartado del escrito, los inspectores defienden el modelo de gestión descentralizada.

Los hechos que dejaron a Currenti en el ojo de la tormenta

Alejandro Currenti está investigado por la Justicia por corrupción en su paso como inspector de cauce de canal Vertientes Corralitos, entre 2019 y 2024, cargo del cual fue destituido recientemente por el Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación. En esa línea y producto de las irregularidades, Currenti deberá pagar una suma superior a los $27 millones al organismo.

Sin embargo, eso no queda allí, ya que la Justicia investiga maniobras que involucran a recursos que destinaba la municipalidad de Guaymallén que hoy están bajo la lupa, principalmente en la cantidad de los materiales que recibió la Inspección de Cauce y qué obras se hicieron. En ese sentido, se sospecha que materiales para la construcción que entregaba el municipio eran comercializados o utilizados para otros fines.

Además, Currenti también es investigado por presuntos desmanejos en la utilización del dinero de los regantes para beneficio propio y concretos hechos de corrupción, como la utilización de la firma digital bancaria de una persona fallecida para realizar movimientos de cuentas y operaciones bancarias irregulares; la construcción de una sede de la inspección de cauce en un terreno propio; realizar un "préstamo" de un tractor de su esposa para trabajos en la inspección a cambio de diversos mantenimientos y cambio de ruedas; recibir dinero de regantes para obras que no se hicieron; y disponer la contratación de varias personas para realizar tareas idénticas, entre otros.

La voz de Irrigación

Sobre esta causa, el superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli, explicó en el programa MDZ Club de la 105.5 FM, MDZ Radio, los motivos que llevaron a la destitución de Alejandro Currenti: "Hay dos ámbitos diferentes. Uno es el ámbito administrativo, que es del Tribunal Administrativo de Irrigación, donde somos los consejeros más mi persona los que, de alguna manera, tenemos delegado lo que le corresponde al Tribunal de Cuentas respecto a las inspecciones de cauce. Para que la gente entienda, es como si fuera el Tribunal de Cuentas (...) En lo que respecta a la parte penal, obviamente es de la Justicia".

Según Marinelli, el caso Currenti tiene dos etapas bien marcadas. En ese aspecto, detalló que en principio se comenzaron a hacer obras "donde el municipio aportaba los materiales, la gente pagaba de manera individual y seguían haciendo tramos de diferentes canales". Sin embargo, el superintendente de Irrigación asegura que el volumen de obras terminó generando dificultades. "Empezó a generar una administración que se le fue de las manos con la cantidad de gente y se le fue de las manos, creo yo, el proceso de gestión de ese tipo de obras", sostuvo el funcionario.

Además, Marinelli asegura que Currenti "básicamente no logró hacer todas las obras, pero las obras estaban hechas en cuanto al cumplimiento de la plata"

Marinelli explicó que la primera investigación derivó en una sanción económica. “Esa fue la primera investigación. Ahí lo que se hizo fue, en realidad, obligarle a que devolviera una determinada plata”, señaló.

Luego, según relató, aparecieron otros hechos que dieron lugar a nuevas actuaciones. “Ya en ese periodo de tiempo habían sucedido otras cosas, que son el tema del tractor, el tema de la construcción de la inspección. Cuando se peleó con la asociación, se construyó la oficina dentro del terreno de él”, indicó.

Respecto de los controles, explicó que las inspecciones de cauce tienen autonomía y que Irrigación ejerce la fiscalización a través del Tribunal. “Tenemos un poder de fiscalización a través del tribunal, que tiene dos direcciones. Una de esas direcciones es la de fiscalización”, sostuvo.