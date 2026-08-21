La trama de Currenti: cobros a regantes, obras que no se hicieron y dinero para el Lollapalooza

Alejandro Currenti está investigado por la Justicia por corrupción en su paso como inspector de cauce de canal Vertientes Corralitos, en Guaymallén, entre 2019 y 2024, cargo del cual fue destituido esta semana por el Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación.

En esa línea y producto de las irregularidades, Currenti deberá pagar una suma superior a los $27 millones a Irrigación. Sin embargo, eso no queda allí, ya que la Justicia investiga maniobras que involucran a recursos que destinaba la municipalidad de Guaymallén que hoy están bajo la lupa, principalmente en la cantidad de los materiales que recibió la Inspección de Cauce y qué obras se hicieron.

Por un lado, la investigación interna de Irrigación comprobó un festival de irregularidades, como desmanejo en la utilización del dinero de los regantes para beneficio propio y concretos hechos de corrupción, algunos, de los más inverosímiles.

Uno de ellos fue utilizar el token (firma digital bancaria) de una persona fallecida (Pedro Pelayes) para realizar movimiento de cuentas y operaciones bancarias irregulares ; construyó una sede de la inspección de cauce en un terreno propio; realizó un "préstamo" de un tractor de su esposa para trabajos en la inspección a cambio de diversos mantenimientos y cambio de ruedas; recibió dinero de regantes para obras que no se hicieron; y dispuso la contratación de varias personas para realizar tareas idénticas, entre otros.

Los hechos que motivaron a Irrigación a destituirlo, podrían derivar en una imputación penal por parte de la Justicia de Mendoza.

Más pruebas complican a Alejandro Currenti y posible perjuicio a Guaymallén

No obstante, declaraciones testimoniales que tiene en sus manos la fiscalía dieron cuenta de cómo fue ese presunto desmanejo de recursos por parte del exinspector, donde además hay denuncias que vinculan un desfalco mayor a través de diversos materiales provistos por el municipio de Guaymallén para obras que, al parecer, no todas concluyeron.

En una declaración testimonial a la Justicia a la que accedió MDZ, el relato describe un esquema dentro de la Inspección de Cauce en el que los regantes entregaban dinero en efectivo para obras específicas, se confeccionaban recibos informales y, según el relato, parte de esos fondos era utilizada "para otros fines" y que hubo obras que fueron cobradas pero finalmente no se realizaron.

También se sospecha que materiales para la construcción que entregaba Guaymallén eran comercializados o utilizados para otros fines.

Materiales de Guaymallén utilizados en obras particulares

Respecto al municipio de Guaymallén, la testimonial hizo referencia a que la comuna, si bien no "financió" obras de la inspección de cauce con dinero concreto, sí lo hizo con la entrega de materiales, como "hierro, hormigón, combustible, fenólicos y ángulos", entre otros. "Existe registro de todos los materiales que la municipalidad le dio" a Currenti, acotaron.

Marcelino Iglesias y Alejandro Currenti. Foto: Prensa Guaymallén

De hecho, esta fuente marcó que era un "secreto a voces" en la Inspección que parte de los materiales de Guaymallén que habían llevado a la propia sede de la Inspección de Cauce, no terminaban en el destino que debía ir, sino que denunciaron que iban a parar a otras obras particulares.

Entre otros ejemplos, sostuvo que llevaron materiales a un barrio para una vivienda donde supuestamente vive un familiar de una empleada de la Inspección, y que se destinaban en trabajos que "no tienen nada que ver con la Inspección de Cauce".

De hecho, mencionaron que hay registros un camión en teoría "repleto de hierro" que habría sido aportado por Guaymallén y que fue hacia un complejo cerrado de Fray Luis Beltrán, un lugar que "no tiene nada que ver con la Inspección de Cauce", donde viviría un familiar de un trabajador de la Inspección.

Acto seguido, se aseguró también luego de aquella entrega de materiales apareció "mágicamente" en la Inspección también una camioneta Hilux bordó oscura, cuyo titular sería familiar del "beneficiado" por los materiales y donde Currenti habría exigido que se realice un seguro al vehículo vía la Inspección de Cauce.

También hicieron mención a que parte del combustible que aportaba el municipio se utilizaba en vehículos particulares y que los vales de carga para rendir "nunca coincidían".

Cobros en efectivo y recibos "mamarracho"

Según la declaración, Currenti citaba a los regantes o vecinos de una calle y les explicaba que se realizaría una obra, como el revestimiento de un canal. La persona "tenía dos opciones, el pago voluntario (ndr: algunos en cuotas) o Irrigación o el municipio iba a mandar el cobro del trabajo".

La testimonial sostiene que, en algunos casos, los vecinos comenzaban a pagar antes de que la obra se ejecutara y que incluso hubo situaciones en las que el regante ya había abonado varias cuotas cuando finalmente el trabajo no se había realizado.

La persona que declaró dijo además que los pagos en efectivo quedaban asentados en planillas de Excel, pero no tenían una registración contable formal. Como comprobante, según su relato, se entregaban recibos comunes, que calificó como "mamarrachos", o documentos firmados por empleados.

Otro ejemplo que dio fue de una superposición de fuentes de financiamiento, en casos de obras que supuestamente ya contaban con fondos de Irrigación y materiales entregados por la Municipalidad de Guaymallén y que, aun así, se les pedía dinero a los regantes.

"Hay obras que ya estaban financiadas que también pidió plata a los regantes y después finalmente la obra no se hizo", declaró.

Un ejemplo concreto que dio fue el del "ramo 15". "Varios vecinos pagaron la obra e Irrigación ya había dado la plata para que hicieran una determinada cantidad de metros. Se pagó doblemente", mencionó.

Dinero de los regantes para un viaje al Lollapalooza

De los episodios más increíbles de la testimonial -donde también hizo referencia al del uso del token de la persona fallecida- fue de la supuesta utilización de parte del dinero de regantes para solventar un viaje para el festival Lollapalooza.

La testigo relató que, en una oportunidad, una mujer llegó a la Inspección para entregar dinero y que Currenti tomó ese efectivo y se lo dio a dos empleadas que querían cumplir el sueño de viajar a Buenos Aires para asistir al Lollapalooza, aunque no declaró en qué año fue ni cuánto costaron las entradas.

"Después la reponía, no sé si la repuso o no", aclaró la declarante respecto del dinero.

También se aportó información sobre la administración de los fondos de los regantes, donde aseguraron que no había rendiciones formales de dinero más allá de algunas planillas Excel.