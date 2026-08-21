La intimidad de Javier Milei en la Quinta de Olivos: quiénes visitan al presidente en la residencia oficial

Desde el comienzo de su gestión, el presidente Javier Milei dijo que iba a trabajar más en la residencia oficial de la Quinta de Olivos que en la Casa Rosada . Y así fue durante sus casi tres años de gestión. Sin embargo, en el último tiempo, el presidente decidió recluirse allí y pasó varios días encerrado en el caserón del norte del conurbano bonaerense. Allí, recibió a su kinesióloga, sus amigos y un grupo muy reducido de funcionarios.

En agosto estuvo 10 días guardado allí: entre el 7 de agosto, cuando regresó del viaje a Colombia por la asunción del presidente ultraderechista Abelardo de la Espriella, y el pasado 17, cuando se lo vio con varias molestias físicas en el acto en conmemoración al general Don José de San Martín.

Según pudo averiguar este medio con distintas fuentes oficiales, las molestias se deben a una serie de calmantes que ingiere. Atraviesa distintas molestias físicas en la zona lumbar que no lo dejan dormir y eso se traduce en sus expresiones de malestar cada vez que se lo ve en público. Una imagen similar dejó en la reunión del Council de las Américas, donde no dejó que nadie se le acercara. Entró y salió custodiado por un fuerte operativo de seguridad.

Tal vez esos sean los dolores que expliquen el ingreso de la kinesióloga Leandra Protolongo, que entre junio de 2024 y enero de 2025, registró 29 ingresos a la residencia presidencial, según la información pública a la que accedió MDZ. En el primer semestre de 2026 (los últimos datos publicados), Protolongo ingresó solo dos veces, el dos y el seis de abril. Lo que sí llama la atención es que en enero de este año, el "preparador físico" Andrés Leone ingresara once veces en un mismo mes.

La información de los ingresos a la Quinta de Olivos da cuenta de que las noches de ópera, donde el presidente recibe a sus amigos para escuchar esta refinada música, se mantuvieron durante el primer semestre. Juan Carlos De Pablo, amigo personal de Milei, ingresó unas 25 veces a la residencia oficial.

De la velada también suelen participar el economista Miguel Boggiano, que ingresó 9 veces, el filósofo Alejandro Rozitchner (tres) y el reidor Juan Acosta (dos). "Obvio. Los domingos un grupo de amigos (más o menos cercanos) nos juntamos a ver en el cine de Olivos óperas de distintos compositores", dijo Milei para dar cuenta de estas reuniones.

"Luego de lo cual, cenamos y discutimos sobre economía y política hasta altas horas de la noche. ¿Tenés algún problema con mis amigos y lo que hacemos los domingos?", señaló cuando le preguntaron por los encuentros.

Muy pocos funcionarios se reúnen con Javier Milei

Lo que llama la atención es que son muy pocas las visitas de dirigentes políticos que el presidente tiene en la Casa Rosada. Se da por descontado que la hermana y secretaria general de la Presidencia Karina Milei no figura en los registros de ingresos cada vez que entra, ya que solo aparece dos veces y cualquier persona que pisó esa residencia o merodea los alrededores de Milei sabe que El Jefe tiene presencia allí.

El funcionario que más veces estuvo en la residencia oficial durante el primer semestre de 2026 fue el canciller Pablo Quirno, en unas diez oportunidades. Lo sigue quien fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que, durante los turbulentos meses previos a su eyección del gabinete, estuvo en nueve oportunidades.

Luego sigue el ministro de Economía, Luis Caputo, con cinco; detrás, con cuatro, el entonces ministro del Interior —y más tarde jefe de Gabinete— Diego Santilli. Empatados con dos ingresos cada uno figuran el entonces ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y Juan Bautista Mahiques, quien lo reemplazó a Cúneo al frente de esa cartera.

Cierran la lista, con una sola visita cada uno, el ministro de Defensa Carlos Presti, la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva, el ministro de Salud Mario Lugones, la secretaria Legal y Técnica María Ibarzábal Murphy, el presidente del Banco Central Santiago Bausili, el presidente de YPF Horacio Marín y el vocero presidencial Adrián Ravier.

Estas escasas visitas dan cuenta del poco diálogo que mantiene el presidente con sus funcionarios del Gabinete, algo que de a poco comienza a notarse en la descoordinación de la gestión. Hay que tener en cuenta que todos estos estuvieron presentes el primero de marzo en la residencia oficial luego del discurso del presidente ante la Asamblea Legislativa. Allí fue todo el gabinete con los diputados y senadores de La Libertad Avanza.

Sin embargo, nada parece indicar que el presidente vaya a cambiar de rutina.