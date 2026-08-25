Polémica por los dos juicios a los que renunció Mendoza para compensar sus cuentas con Nación

Recientemente se dio a conocer que el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, firmaron un convenio para "perdonar" las deudas entre el Estado provincial y el nacional, el cual forma parte del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. Entre los detalles del acuerdo figura que Mendoza renuncia a dos juicios.

En el convenio, Provincia reconoce una deuda con Nación de $333.434.931.506,85, monto que corresponde a un anticipo financiero y los intereses que de este se desprenden. Por su parte, el Estado nacional reconoce adeudar un total de $121.282.044.592,85. De este modo, al realizar la compensación se determinó que Mendoza tiene saldo deudor de $212.152.886.914,00.

Sin embargo, hay un dato que generó indignación en la oposición: los dos litigios a los que renunció Mendoza no están incluidos en el cálculo final entre las obligaciones reconocidas por ambas partes. "Para hacer este convenio calcularon cuánta plata debe Mendoza, cuánto debe Nación, los intereses, las cuotas, hasta calcularon los $7.667 millones de los que se beneficia financieramente en lugar de esperar a que nos paguen todo... pero cuando llegó el momento de calcular cuánto valen los dos juicios, renunciaron sin calcularlo. No le pusieron un peso a la cuenta", resalta el diputado peronista Lucas Ilardo.

En referencia a esto, desde el Ejecutivo provincial argumentan que en ambas acciones judiciales no se registran avances de consideración. “Se trata en definitiva de créditos controvertidos y de resultado incierto, con escasos o nulos avances procesales en su tramitación atento la especial naturaleza del trámite de los procesos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que, precisamente por esto último, carecen también de un plazo determinable para su conclusión”, remarcan desde el Gobierno.

Cuáles son los dos juicios a los que renunció Mendoza Lo primero que hay que aclarar es que Mendoza no solo renunció a las acciones judiciales en curso, sino que también desistió del derecho a reclamo. Uno de los juicios en cuestión está vinculado al reclamo de inconstitucionalidad del Decreto 473/23, mediante el cual Nación redujo la masa coparticipable al modificar el Impuesto a las Ganancias. En este apartado, la Provincia exigía que se le restituyan los recursos que había dejado de percibir. Para fines de 2023, el perjuicio estimado era de $7.699 millones.