Ruta 7: así será la primera etapa de obras y el cambio que tendrá el corredor

La nueva concesionaria de la Ruta 7 tendrá entre 12 y 18 meses para completar la primera etapa de puesta en valor del corredor internacional. Según explicó Santiago Laugero, director ejecutivo de Laugero Construcciones y presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), los trabajos comenzarán con obras de bacheos, mejoras de banquinas, limpieza, seguridad y renovación de guardarraíles.

En ese marco, las intervenciones estructurales quedarán para una segunda instancia. “Estamos hablando de Desaguadero hasta el cruce a Chile”, explicó Laugero, quien fue entrevistado por MDZ Club en la 105.5 FM MDZ Radio. El empresario señaló que las empresas realizaron un relevamiento del corredor para identificar “las necesidades de mantenimientos y mejoras que necesita la ruta”.

La toma de posesión, según estimó, podría concretarse “entre octubre y noviembre” y los trabajos comenzarían inmediatamente. “Estamos hablando de 12 y 18 meses que se llama puesta en valor”, señaló al describir la primera etapa de intervención.

Durante ese período, las tareas estarán concentradas en las condiciones generales de la traza . “Eso implica mucho bacheo, mejoras de banquinas, limpieza de los costados”, detalló Laugero. También mencionó intervenciones relacionadas con la seguridad, la iluminación y las barandas de protección en los sectores de alta montaña.

El empresario sostuvo que la Ruta 7 “no está tan golpeada” en comparación con otros corredores del país, aunque remarcó que “hay muchísimas necesidades de que nuestra ruta tenga el nivel que requiere una ruta fundamental”. En ese sentido, destacó el tránsito internacional que conecta a Mendoza con Chile y la circulación de vehículos provenientes de Brasil, Uruguay y Paraguay.

Uno de los puntos que demandará una intervención importante será el sistema de guardarraíles. “Hay un tercio más o menos de los guardarraíl existentes, que se pueden mantener o recuperar y otros dos tercios aproximadamente que se van a cambiar”, explicó Laugero. Según indicó, una de las primeras inversiones estará vinculada justamente con la compra de estos elementos.

Segunda etapa: obras estructurales y cambios en los peajes

La segunda etapa estará marcada por intervenciones de mayor profundidad. “Si comienzan a hacerse cambios estructurales en alta montaña, losas en otros sectores, sí hay necesidades de pavimentos, de repavimentación”, explicó. El relevamiento realizado por las empresas permitió identificar “una cantidad importante de sectores donde va a haber que hacer una intervención integral”.

El esquema también contempla modificaciones en el sistema de cobro. Laugero anticipó que durante la primera etapa habrá “un pequeño ajuste” y estimó que la tarifa quedaría “en el orden de los mil 650”. Más adelante, “se van a ir ajustando y se van a ir sumando nuevas cabinas que están previstas en Palmira y en Potrerillos”.

El empresario aclaró que esas nuevas estaciones se habilitarán “a medida que los sectores se vayan interviniendo y dejando en las condiciones que nuestra ruta se merece”. También señaló que el valor propuesto en la licitación, de $3.090 más IVA, se actualizará una vez cumplida la puesta en valor y que trabajan en nuevos sistemas para agilizar la cobranza.