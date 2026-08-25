Javier Milei visitará Misiones en un marco de reclamos de los productores yerbateros y madereros

El presidente Javier Milei cerrará en las Cataratas del Iguazú la 47 Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivo de Finanzas (IEF) que se desarrollará en Puerto Iguazú los días 3 y 4 de septiembre. Concretamente el Mandatario nacional estará presente el 4 de septiembre. El mandatario e stará en la ciudad en un marco de reclamos de los productores yerbateros y madereros.

El encuentro, que en el mundo empresarial argentino es considerado uno de los foros corporativos más importantes del año , se realizará en el Hotel Loi Suites y contará con la participación de los gobernadores de Hugo Passalacqua (Misiones), Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca) y Juan Pablo Valdé (Corrientes) . Bajo el lema "Argentina: de la estabilidad al crecimiento – Cómo generar competitividad sostenida", el evento versará sobre "las reformas necesarias para transformar las variables macroeconómicas en inversión privada, empleo y desarrollo de las economías regionales".

Además de Milei, el foro reunirá a funcionarios de su gabinete, mandatarios provinciales, diputados y senadores nacionales y los principales CEOs y CFOs del universo empresarial argentino. Entre las figuras destacadas en la agenda, aparecen los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el canciller Pablo Quirno y el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning.

Por el sector privado, figuran Jorge Pablo Brito, presidente del Banco Macro; Pablo Mainardi, de Arcor; Victoria Szychowski, de la empresa La Cachuera; y Raúl Karaben, de la Cooperativa Piporé; junto a ejecutivos de firmas como Aluar, Pluspetrol, Aerolíneas Argentinas, Banco Galicia; y directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

Por Misiones, además del gobernador Passalacqua, participarán el senador del PRO, Martín Goerling, y el diputado nacional de La Libertad Avanza, Diego Hartfield. Esta será la primera visita de Milei a Misiones como presidente , luego de la que realizó en octubre de 2018 por invitación del Partido Libertario que conduce el abogado Nicolás Sosa.

Misiones, en la agenda de Javier Milei

Yerbateros y madereros

El Presidente estará en Misiones en medio del reclamo de los productores yerbateros que deben soportar una considerable baja en el precio del producto debido a la desregulación. En tal sentido cabe recordar que los productores yerbateros reclaman, como mínimo entre 350 y 370 pesos el kilo de hoja verde cuando están percibiendo entre 150 y 170 pesos con pagos con cheques hasta 120 días.

En cuanto a la forestoindustria el reclaman medidas urgentes ante el desplome del mercado interno. En este sentido semanas pasadas los madereros del Norte de Misiones nucleados en la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (Amayadap) emitieron un comunicado en el que advierte sobre la "clara emergencia" que vive el sector y solicita la intervención urgente del Gobierno nacional y provincial para evitar el colapso de las empresas y la pérdida de empleos. "Estamos padeciendo una baja de demanda en el mercado interno por el freno de la obra pública y la construcción de viviendas", indicaron desde la entidad en respuesta a la política de motosierra del Gobierno nacional, que cercenó fondos para viviendas en todo el país.

La caída de actividad local se combina con un “parate total” del mercado externo, afectado por la incertidumbre en torno a las políticas arancelarias internacionales y el dólar planchado que eligió el gobierno de Javier Milei: "Lo poco que se estaba moviendo era con precios mínimos para mantener el sistema en marcha, pero ya los stocks están llegando al límite. El mercado no absorbe más".

Además del desplome en las ventas, el comunicado -firmado por el presidente, Enrique Bongers, y el secretario Cristian Gruber, denuncia un incremento sostenido en los costos de insumos, fletes y servicios esenciales como la energía eléctrica, por la caída de los subsidios y los precios liberados. A ello se suman las paritarias sectoriales, que imponen aumentos que “en esta situación son impagables”.

“El sector forestal tiene un peso determinante en el Producto Bruto Geográfico de la provincia y en la economía de múltiples localidades. Sus empresarios viven y producen en el mismo suelo donde generan trabajo para miles de familias. No podemos permitir que esta cadena se rompa”, expresó la asociación.

Empresas al borde del cierre

La situación se refleja en un dato preocupante: crecen las consultas para iniciar Procedimientos Preventivos de Crisis, una herramienta legal para evitar despidos masivos. También se multiplican los pedidos de créditos para poder afrontar el pago del medio aguinaldo de junio. “Ya hemos visto colegas que cerraron sus fábricas, y la industria no puede absorber esa mano de obra”, indicaron. En este contexto, AMAYADAP reclama la apertura urgente de mesas de diálogo público-privadas y detalla una serie de medidas que podrían mitigar el impacto de la crisis:

• Devolución de los saldos a favor de Ingresos Brutos e IVA.

• Eliminación del ítem de capitalización en las facturas de energía eléctrica.

• Créditos o canjes de cheques a tasas subsidiadas (algo similar a lo que se instrumentó con secaderos de yerba mate).

• Agilización en la aprobación de Procedimientos Preventivos de Crisis.

• Aporte estatal para el pago parcial de los salarios mientras dure la emergencia.

“Estamos abiertos a cualquier otra sugerencia que ayude a mitigar el impacto de esta crisis en nuestro sector”, concluye el comunicado, que busca visibilizar un drama silencioso en una de las actividades productivas más importantes de Misiones.

La actividad forestoindustrial emplea de forma directa e indirecta a miles de trabajadores en el norte de la provincia. Misiones concentra casi el 50% del volumen de madera cultivada del país y lidera la producción de tableros, muebles y casas de madera. En los últimos años, la cadena forestal había mostrado signos de recuperación e incluso había encarado inversiones para la incorporación de tecnología. Sin embargo, el freno en la construcción, la volatilidad del dólar y la parálisis del comercio exterior terminaron golpeando con fuerza a un sector históricamente competitivo.

Ahora, sus representantes advierten que, sin asistencia pública, el escenario será de recesión profunda, cierres de plantas y desempleo. La voz de Amayadap busca que no se repita lo vivido en otras crisis: cuando la salida no fue industrial sino el abandono.

Asimismo, arribará a Misiones en medio del reclamo de obras viales: empresarios y comerciantes rechazan la inminente instalación de una tercera casilla de peajes sobre la rúa nacional 12 entre Puerto Rico Carlos Koth y Capioví Ramón Arrúa