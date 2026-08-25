El Banco Central compró otros US$ 9 millones y las reservas alcanzaron un nuevo máximo en la era Milei

La autoridad monetaria acumuló 19 jornadas consecutivas con compras netas de divisas y sumó US$ 13.813 millones desde enero. Las reservas internacionales brutas llegaron a US$ 50.912 millones, el nivel más alto desde septiembre de 2019.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) extendió este martes su racha positiva en el mercado cambiario al comprar US$ 9 millones, con lo que acumula 19 jornadas consecutivas con resultado favorable en la adquisición de divisas. En paralelo, las reservas internacionales brutas alcanzaron un nuevo máximo durante la gestión de Javier Milei. El stock llegó a US$ 50.912 millones, después de registrar un incremento diario de US$ 136 millones.

El nivel alcanzado representa, además, el monto más elevado desde septiembre de 2019. De esta manera, la cifra superó el récord de la actual administración registrado el lunes, cuando las reservas habían llegado a US$ 50.776 millones.

Cuántas reservas acumuló el Banco Central Desde el inicio de la cuarta fase del plan monetario, en enero, el BCRA incorporó US$ 13.813 millones a través de sus compras de divisas. En lo que va de agosto, sin embargo, el ritmo de adquisición se moderó: la autoridad monetaria acumula US$ 486 millones comprados durante el mes.

El objetivo de acumulación de reservas establecido para este año se ubicó entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones; el BCRA alcanzó el piso de esa meta a comienzos de junio. Durante el primer trimestre, la capacidad del Banco Central para comprar divisas estuvo condicionada por las necesidades de financiamiento del Ministerio de Economía.

Por qué aumentaron las reservas Uno de los factores que contribuyó al incremento del stock de reservas fue la suba de la cotización del oro, cuyas tenencias forman parte de los activos de la autoridad monetaria. En paralelo, para sostener la intervención cambiaria y preservar la estabilidad, el BCRA incrementó la emisión de pesos sin recurrir a mecanismos de esterilización. El Tesoro, a su vez, retiró parte del excedente de liquidez mediante la colocación de deuda en moneda local, con el objetivo de proteger el valor del peso y contener la inflación.