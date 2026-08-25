Los gobernadores del Norte presionan por el acuerdo de luz y vuelven a Buenos Aires para cerrar detalles

El convenio contempla más consumo subsidiado entre noviembre y abril para hogares de zonas cálidas y muy cálidas.

Los gobernadores del Norte Grande preparan una nueva reunión con funcionarios nacionales para avanzar con el acuerdo por la zona cálida. Los mandatarios buscan terminar de definir los detalles del convenio y llegar a una posición común entre las diez provincias que forman parte del bloque.

Osvaldo Jaldo confirmó que viajará a Buenos Aires para continuar las negociaciones junto con otros gobernadores del NOA. El mandatario tucumano explicó que el objetivo será “dar continuidad a la formalización de esto de los subsidios para la energía en el norte de la provincia”. La iniciativa contempla un esquema de tarifas eléctricas subsidiadas para las regiones cálidas y muy cálidas. El reclamo reúne a las diez provincias del Norte Grande, que desde hace tiempo plantean diferencias por el impacto de las temperaturas sobre el consumo de energía.

El acuerdo sobre la mesa Carlos Sadir, Gustavo Sáenz, Juan Pablo Valdés, Raúl Jalil y Leandro Zdero mantuvieron la semana pasada una reunión con Santilli y con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. El encuentro tuvo lugar en el Palacio de Hacienda y terminó con el anuncio de un “acuerdo histórico” por zona cálida.

El entendimiento establece nuevos límites de consumo subsidiado durante los meses de mayor demanda. Las modificaciones alcanzarán a las regiones clasificadas como cálidas y muy cálidas.

El nuevo esquema contempla: