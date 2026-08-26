Las impactantes imágenes de la riada en Nepal: al menos 98 muertos y más de 700 desaparecidos

Una violenta riada golpeó este miércoles el norte de Nepal y dejó al menos 95 muertos, mientras los equipos de rescate buscan determinar el paradero de cientos de personas. Según el último balance difundido por las autoridades, 700 personas permanecen sin contacto, entre ellos 391 extranjeros.

El desastre afectó el distrito de Rasuwa, fronterizo con el Tíbet, donde la crecida arrasó pueblos, mercados, carreteras y obras hidroeléctricas. La identificación de los cuerpos recuperados todavía no concluyó y las autoridades trabajan para establecer la cantidad total de víctimas y evaluar los daños en las zonas alcanzadas por el agua.

La repentina avenida de agua llegó cerca de las 9:15, hora local, al río Bhote Koshi desde el lado tibetano y golpeó especialmente las zonas de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi. Las autoridades nepalíes señalaron que la crecida no fue causada por las lluvias y todavía no pudieron determinar qué desencadenó el fenómeno. Una de las posibilidades bajo análisis es el desbordamiento o la ruptura de un lago glaciar ubicado en el Tíbet.

Ante la magnitud de la emergencia, las autoridades movilizaron a los cuerpos de seguridad para avanzar con las operaciones de búsqueda y rescate. También comenzaron a evaluar el impacto de la inundación sobre las localidades y la infraestructura de la región. Efectivos de rescate de la Fuerza Armada de Policía fueron trasladados desde Katmandú hacia Rasuwa en helicóptero para sumarse al operativo desplegado en el área afectada.