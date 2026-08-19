En un pequeño pueblo de Polonia se construyó estatua de la Virgen María más alta de Europa

La enorme Virgen fue levantada en un pequeño pueblo de menos de 150 habitantes. La obra alcanza los 55,6 metros.

La estatua de la virgen alcanza los 55,6 metros de altura contando su pedestal en forma de corona.

En la localidad de Konotopie, en el centro de Polonia, se erigió una imponente estatua de la Virgen María, alcanzando 55,6 metros de altura y coronándose como la representación mariana más alta de Europa.

La inauguración se realizó el sábado 15 de agosto, coincidiendo con la celebración católica de la Asunción de la Virgen María. Cientos de personas participaron de la ceremonia, que incluyó una misa, sobrevuelos de helicópteros desde los que se lanzaron pétalos de rosas y la actuación del tradicional conjunto folclórico polaco Mazowsze. Entre los asistentes estuvo también el expresidente y referente histórico del movimiento Solidaridad, Lech Walesa.

La gigantesca Virgen de Polonia Aunque el monumento alcanza los 55,6 metros, la figura de la virgen propiamente dicha mide unos 40,6 metros. Debajo se encuentra un pedestal de aproximadamente 15 metros diseñado con forma de corona y que incorpora además un mirador para los visitantes.

La gigantesca virgen fue inaugurada en Konotopie, un pequeño pueblo del centro de Polonia. EFE La escala de la obra queda más clara al compararla con algunos de los monumentos religiosos más famosos del mundo. Su altura total supera los aproximadamente 38 metros del Cristo Redentor de Río de Janeiro y también los 52,5 metros que alcanza, incluyendo su base, el Cristo Rey de Swiebodzin, otra monumental construcción religiosa ubicada en Polonia.

Detrás del proyecto se encuentran el empresario polaco Roman Karkosik y su esposa, Grayna, quienes financiaron la construcción como una muestra de agradecimiento religioso. Para levantar la estructura se utilizaron miles de metros cúbicos de hormigón y cerca de 500 toneladas de acero, mientras que el peso total del monumento ronda las 11.000 toneladas.