Petunias llenas de flores: los cuidados que realmente necesitan en macetas y jardines

Una jardinera cubierta de flores puede parecer el resultado de algún truco, pero en las petunias la abundancia depende de una rutina bastante concreta. La luz, el drenaje, el riego y el mantenimiento de los tallos pesan más que cualquier preparado casero. Si alguno falla, la planta suele producir menos capullos y perder rápidamente su forma compacta.

Estas plantas se cultivan habitualmente como anuales y pueden florecer desde la primavera hasta las primeras heladas. Sin embargo, el momento de llevarlas al exterior cambia según la región. En buena parte de la Argentina, agosto todavía ofrece noches frías y posibles heladas, por lo que conviene esperar hasta que ese riesgo haya pasado y el suelo comience a templarse. Una vez instaladas, necesitan al menos cinco o seis horas de sol directo; con más sombra desarrollan tallos largos, pero muchas menos flores. Un lugar protegido de ráfagas secas también reduce el daño sobre tallos y corolas, según las recomendaciones de la Universidad de Minnesota y la Royal Horticultural Society .

El lugar ideal combina sol abundante con un sustrato suelto que permita salir al agua. En el jardín, las petunias toleran períodos moderados de sequedad y responden mejor a un riego profundo que a pequeñas cantidades aplicadas constantemente. Las macetas y cestas colgantes se secan mucho más rápido y, durante jornadas calurosas, pueden requerir agua diaria.

No conviene decidir por calendario: hay que revisar la humedad de la tierra y regar cuando la capa superficial comience a secarse. Los recipientes deben tener orificios libres; mantener las raíces permanentemente saturadas favorece pudriciones y debilita la floración. Aplicar el agua sobre el sustrato, sin golpear las flores, ayuda a conservar su aspecto.

La producción continua de flores consume nutrientes, sobre todo en contenedores donde el volumen de tierra es reducido . Al plantar, puede incorporarse un fertilizante balanceado o uno de liberación controlada, siempre en la dosis indicada por el fabricante. Más adelante, una fórmula líquida para plantas con flor puede utilizarse de manera periódica. Agregar fósforo o potasio en exceso no asegura más capullos y puede desequilibrar el sustrato. Las variedades rastreras, de crecimiento rápido, suelen demandar alimentación más frecuente que las formas compactas, aunque la respuesta depende del producto, el tamaño de la maceta y la calidad inicial de la mezcla. Si aparecen hojas amarillas, primero hay que revisar el riego y el drenaje antes de sumar fertilizante.

Retirar las flores marchitas evita la formación de semillas y ayuda a prolongar la floración en muchas petunias tradicionales. El corte debe incluir la base de la flor, no solamente los pétalos secos. Algunas variedades modernas se limpian solas y requieren menos intervención. Cuando los tallos se vuelven largos, con hojas y flores concentradas en las puntas, un recorte moderado estimula nuevas ramas y recupera una silueta más densa. También conviene observar los brotes y el envés de las hojas para detectar pulgones, babosas u otros problemas. Separar las plantas y retirar material deteriorado mejora la circulación del aire. Los tratamientos deben aplicarse únicamente después de identificar la plaga y siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

La variedad y el momento de plantar

La elección de la variedad completa el cuidado. Las grandifloras ofrecen flores grandes y vistosas; las multifloras producen más flores de menor tamaño; las millifloras forman plantas compactas, y los tipos rastreros resultan adecuados para canastos, muros y superficies amplias. No todas necesitan el mismo espacio, poda o frecuencia de fertilización.

Para quienes preparan el jardín en agosto, el mejor plan es acondicionar el sustrato, limpiar macetas y elegir una ubicación luminosa mientras se controla el pronóstico de heladas. Cuando llegue el momento del trasplante, una adaptación gradual al sol y al viento reducirá el estrés. Con ese punto de partida, las petunias podrán sostener el color durante la estación cálida sin promesas imposibles de floración permanente.