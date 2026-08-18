Limonero lleno de flores: cómo preparar abono casaro con un alimento y qué cuidados tener
El agua de lentejas se popularizó como ayuda para el limonero, pero no reemplaza una nutrición ajustada al suelo, el riego correcto ni el control activo de plagas.
Un limonero con hojas amarillas, pocas flores o frutos pequeños suele despertar la búsqueda de soluciones rápidas. Entre las recetas que circulan en la jardinería doméstica aparece el agua de lentejas, un preparado económico al que se atribuye capacidad para estimular las raíces. Sin embargo, su uso exige separar la tradición de la evidencia disponible.
La propuesta consiste en aprovechar el líquido obtenido después de remojar o triturar los granos. Sus defensores sostienen que las lentejas contienen compuestos vinculados con el crecimiento vegetal y nutrientes que podrían pasar parcialmente al agua. Hasta el momento, las recomendaciones técnicas oficiales consultadas no incluyen este método para limoneros adultos ni establecen una dosis, frecuencia o mejora comprobada sobre la floración, el tamaño o el sabor de los frutos. Por esa razón, no debería presentarse como un sustituto del fertilizante, del riego o del diagnóstico del suelo.
Cómo preparar y aplicar el agua de lentejas
La versión más difundida utiliza media taza de lentejas y un litro de agua. Los granos se dejan en remojo durante 24 horas o se procesan con parte del líquido; después, la mezcla se cuela para retirar los sólidos y el concentrado se diluye en diez partes de agua.
Si se decide probarlo, lo prudente es aplicar una pequeña cantidad sobre el suelo previamente húmedo, lejos del tronco y dentro de la zona ocupada por las raíces. La pauta de repetirlo cada 15 o 20 días también proviene de recetas caseras y no de un protocolo validado para cítricos.
Qué nutrientes necesita realmente un limonero
Que una legumbre posea nutrientes o reguladores en sus tejidos no significa que el agua de remojo tenga una concentración eficaz para otro árbol. Las plantas absorben elementos en formas químicas disponibles en el suelo, y la cantidad necesaria cambia según la textura, el pH, la materia orgánica y el estado del ejemplar. La Universidad de Minnesota recuerda que el nitrógeno, el fósforo y el potasio son nutrientes esenciales, pero advierte que una fertilización excesiva puede dañar las plantas y afectar el ambiente. Además, recomienda analizar el suelo para conocer sus necesidades. Un líquido casero sin estudiar no permite determinar su composición ni calcular una dosis precisa.
En cítricos, el manejo cotidiano resulta mucho más determinante. Especialistas del INTA señalan que el rendimiento depende de la hidratación, la nutrición, el control de malezas y las condiciones del suelo. También recomiendan evitar cantidades elevadas de nitrógeno durante períodos secos, porque pueden generar brotes que incrementan la demanda de agua. El potasio contribuye a la resistencia frente al estrés y el fósforo favorece el desarrollo de raíces. A esto se suman una poda correctamente realizada, buena exposición solar, drenaje suficiente y monitoreo del envés de las hojas para detectar plagas a tiempo.
Los cuidados que no puede reemplazar este preparado
Antes de incorporar cualquier mezcla, conviene observar qué problema presenta el limonero. El amarillamiento puede relacionarse con falta de nutrientes, pH inadecuado, exceso de agua, raíces dañadas o plagas; aplicar más productos sin identificar la causa puede empeorar el cuadro. Para enriquecer el terreno, el INTA respalda el uso de compost estabilizado, en el que los microorganismos transforman los residuos en una enmienda capaz de aportar materia orgánica y mejorar el suelo.
El agua de lentejas puede ensayarse de forma ocasional y controlada, suspendiéndola ante malos olores, insectos o cambios desfavorables en la planta, pero una cosecha saludable seguirá dependiendo de un manejo integral adaptado a cada ejemplar.