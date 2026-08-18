Limonero lleno de flores: cómo preparar abono casaro con un alimento y qué cuidados tener

El agua de lentejas se popularizó como ayuda para el limonero, pero no reemplaza una nutrición ajustada al suelo, el riego correcto ni el control activo de plagas.

Un limonero con hojas amarillas, pocas flores o frutos pequeños suele despertar la búsqueda de soluciones rápidas. Entre las recetas que circulan en la jardinería doméstica aparece el agua de lentejas, un preparado económico al que se atribuye capacidad para estimular las raíces. Sin embargo, su uso exige separar la tradición de la evidencia disponible.

La propuesta consiste en aprovechar el líquido obtenido después de remojar o triturar los granos. Sus defensores sostienen que las lentejas contienen compuestos vinculados con el crecimiento vegetal y nutrientes que podrían pasar parcialmente al agua. Hasta el momento, las recomendaciones técnicas oficiales consultadas no incluyen este método para limoneros adultos ni establecen una dosis, frecuencia o mejora comprobada sobre la floración, el tamaño o el sabor de los frutos. Por esa razón, no debería presentarse como un sustituto del fertilizante, del riego o del diagnóstico del suelo.

Cómo preparar y aplicar el agua de lentejas La versión más difundida utiliza media taza de lentejas y un litro de agua. Los granos se dejan en remojo durante 24 horas o se procesan con parte del líquido; después, la mezcla se cuela para retirar los sólidos y el concentrado se diluye en diez partes de agua.

Si se decide probarlo, lo prudente es aplicar una pequeña cantidad sobre el suelo previamente húmedo, lejos del tronco y dentro de la zona ocupada por las raíces. La pauta de repetirlo cada 15 o 20 días también proviene de recetas caseras y no de un protocolo validado para cítricos.

Qué nutrientes necesita realmente un limonero Que una legumbre posea nutrientes o reguladores en sus tejidos no significa que el agua de remojo tenga una concentración eficaz para otro árbol. Las plantas absorben elementos en formas químicas disponibles en el suelo, y la cantidad necesaria cambia según la textura, el pH, la materia orgánica y el estado del ejemplar. La Universidad de Minnesota recuerda que el nitrógeno, el fósforo y el potasio son nutrientes esenciales, pero advierte que una fertilización excesiva puede dañar las plantas y afectar el ambiente. Además, recomienda analizar el suelo para conocer sus necesidades. Un líquido casero sin estudiar no permite determinar su composición ni calcular una dosis precisa.