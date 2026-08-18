No es con abono: el truco para que el jazmín estalle de flores en primavera

Aunque la fertilización y la luz solar son pilares conocidos para el cuidado del jazmín , la verdadera clave para lograr un estallido de flores en la planta al terminar el invierno reside en la técnica de riego.

Ajustar la hidratación en las semanas previas a la primavera estimula el brote floral de manera directa.

En el tramo final del invierno el suelo requiere una atención precisa para preparar la planta. El objetivo no es encharcar, sino mantener un nivel adecuado de humedad para las raíces.

Es por eso que se aconseja no regar en exceso porque ahoga el sustrato, reduce el oxígeno en la tierra y causa la pudrición de las raíces, lo que detiene la floración.

En este caso se recomienda insertar un dedo unos centímetros en la tierra . Si hay humedad al tacto, conviene postergar el riego, en cambio, si el suelo está seco, verter agua de forma uniforme en la base.

Otro chequeo que se hace es verificar que la maceta disponga de perforaciones en la base para expulsar el excedente de agua y prevenir el estancamiento radicular.

Un sistema radicular sano es indispensable para que el jazmín absorba los nutrientes del abono. Mantener la tierra en su punto justo de humedad garantiza que la planta llegue fuerte y cargada de pimpollos al inicio de la temporada cálida.