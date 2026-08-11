Es cocinera, causa sensación, escribió un libro y lo presenta en Mendoza

Jazmín Marturet es una verdadsera cocinera adorable. se transformó en una indiscutida referente de la cocina argentina contemporánea. Dueña de una energía incontenible, sus platos reflejan un espíritu creativo poco común en la gastronomía de Buenos Aires.

Su propuesta nutre el menú cambiante de su restaurante, MN Santa Inés, reconocido en 2025 y 2026 como Bib Gourmand por la Guía Michelín. Construido en una vieja panadería del barrio de Paternal, en su ambiente bohemio y descontracturado se conectan recetas de comida hogareña con sabores del Sudeste Asiático.

«Comida Fusión Popular» reúne la historia de la chef, su trayectoria profesional y una mirada sobre una cocina que fusiona sabores, culturas y tradiciones, donde conviven las recetas hogareñas con influencias americanas, asiáticas y europeas.

Esta biografía culinaria de la colección “Huevos al Plato”, editada por Grupal, repasa su historia a través de 40 recetas seleccionadas, y abre paso al mundo de una chef de técnica precisa que ama cocinar con especias y un toque de picante, pero sobre todo, con calidez y afecto.

Jazmín en 2025, recibiendo la plaqueta Michelin.

Por qué Jazmín se transforma en un referente de la gastronomía argentina

En MN Santa Inés, este singular restaurante escondido en el barrio porteño de La Paternal, instalado en una antigua panadería que conserva parte de su historia, incluido el viejo horno y elementos de época; Marturet construye una propuesta profundamente personal, que combina recuerdos de la cocina familiar, productos argentinos e influencias recogidas durante sus viajes por Brasil, Chile, Perú, México, Uruguay y Estados Unidos. Su cocina es contemporánea, ecléctica y viajera, con especial protagonismo de las especias, los sabores intensos, el picante, las frutas y las hierbas.

Fue en 2025 cuando llega el "batacazo", MN Santa Inés recibió un Bib Gourmand de la Guía MICHELIN, una distinción que no es una estrella y que reconoce específicamente a restaurantes que ofrecen muy buena cocina a precios razonables. En el caso de Marturet, los inspectores destacaron justamente esa combinación: una cocina cuidada y creativa, pero accesible, servida en un espacio sencillo, auténtico y con una fuerte identidad barrial. Michelin también valoró la carta breve y cambiante, los detalles de fusión y la capacidad de Marturet para incorporar a sus platos los sabores que descubrió alrededor del mundo.

El reconocimiento tiene, además, mucho que ver con la filosofía de la cocinera: comer bien no debería ser un lujo reservado para unos pocos. Marturet cambia la carta aproximadamente cada cinco semanas y apuesta por productos de cercanía y por ingredientes accesibles, evitando convertir la sofisticación en sinónimo de productos prohibitivos. Su propuesta demuestra que se puede hacer gastronomía de autor, técnicamente cuidada, creativa y personal sin abandonar el espíritu de barrio ni una política de precios razonable. Por eso el Bib Gourmand resulta particularmente significativo: Michelin no premió solamente lo que Marturet cocina, sino también la manera en que decidió hacerlo y para quiénes quiere cocinar.