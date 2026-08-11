Alerta tendencia: Natalia Oreiro impacta con un nuevo corte de pelo que promete arrasar

La elección de Natalia Oreiro en el estreno de "Yo narciso" marca una tendencia que busca la practicidad sin sacrificar el estilo. ¡Mirá!

En el lanzamiento de su nueva película "Yo narciso", Natalia Oreiro deslumbró con un cambio de look que promete marcar tendencia en lo que resta del año.

La actriz uruguaya apostó por un corte que prioriza la textura y el volumen, y que se apoya en el clásico corte shag, con capas de diferentes longitudes que otorgan una forma despeinada pero cuidada, y un flequillo abierto que enmarcó su rostro.

La clave de este estilo reside en abrazar la textura natural del cabello sin tener que pasar por procesos complejos, luciéndose incluso con un secado natural o apenas ayudado por productos que potencien las ondas, lo cual lo hace perfecto para quienes busquen un corte más llevadero para el día a día.