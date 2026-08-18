El truco de los albañiles para reparar paredes y baldosas: por qué mezclan cemento con cola blanca

Descubrí cómo la sencilla combinación de cemento y cola blanca se transforma en un potente aliado para renovar el hogar, aportando resistencia y maleabilidad a las reparaciones.

Darle un nuevo aspecto a las paredes del hogar es un proceso más sencillo de lo que parece y se puede lograr sin necesidad de contar con grandes conocimientos de construcción. De hecho, los expertos en albañilería suelen recurrir a un truco económico y muy efectivo para las pequeñas reparaciones caseras: mezclar cemento con cola o plasticola blanca para lograr una adhesión superior sin gastar dinero de más en aditivos comerciales.

El pegamento sintético actúa como un potente aglutinante que incrementa la flexibilidad de la mezcla, mejorando la fijación sobre superficies difíciles y aumentando la resistencia frente a futuras grietas. Para prepararlo, basta con colocar varias paladas de cemento en polvo dentro de un recipiente limpio y sumar la cola blanca directamente. Otra opción muy utilizada por los profesionales consiste en diluir previamente un poco de pegamento dentro del agua que se usará para amasar el mortero.

Variaciones en la mezcla para aplicar a la pared o baldosas Para proyectos específicos, la preparación admite ciertas variaciones. Por ejemplo, se le pueden añadir pequeños trozos de corcho desmenuzado, removiendo bien hasta que absorban los líquidos, lo que genera un material con propiedades aislantes. Asimismo, si se le incorpora un chorro de pintura látex, la mezcla sirve para pintar paredes y darles un acabado estético duradero.

Una forma de reparar paredes y baldosas sin ser experto. Archivo Este preparado casero resulta especialmente útil para reparar baldosas flojas, sellar fisuras superficiales en muros, fijar zócalos o emprolijar bordes en patios y galerías. Al ofrecer una textura mucho más maleable y pegajosa que la del cemento tradicional preparado solo con agua, permite trabajar con mayor precisión en zonas de constante roce o vibración.