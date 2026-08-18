Marvel reveló qué películas y series hay que ver antes de Avengers: Doomsday

Ponerse al día con todo lo que ha estrenado Marvel puede parecer una tarea imposible, pero de cara al inminente estreno de Avengers: Doomsday, Disney+ preparó una selección mucho más acotada con las producciones clave para entender la nueva entrega. Esta lista resulta fundamental para comprender la complejidad del multiverso.

La selección incluye 14 películas y las dos temporadas de Loki. El objetivo es repasar los personajes que tendrán peso en Doomsday, pero también conceptos fundamentales de la Saga del Multiverso como las variantes, las líneas temporales, las incursiones y la existencia de diferentes universos.

Entre las primeras películas elegidas aparecen X-Men (2000) y X2 (2003). La explicación está en el regreso de buena parte del elenco clásico de los mutantes, con personajes como Charles Xavier, Magneto, Cíclope, Mystique, Bestia y Nightcrawler nuevamente en escena.

También figura Captain America: The First Avenger, especialmente importante ante el regreso de Chris Evans como Steve Rogers, junto con The Avengers, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. Estas últimas permiten repasar cómo se formó el equipo original, la derrota frente a Thanos y el desenlace que cambió definitivamente al universo cinematográfico .

Dentro de toda la selección, una producción sobresale especialmente: Loki. Sus dos temporadas, compuestas por 12 episodios en total, desarrollan gran parte de las reglas que luego terminaron definiendo la Saga del Multiverso.

La serie presenta a la Autoridad de Variación Temporal, las variantes y las diferentes líneas temporales. Su segunda temporada lleva estos conceptos todavía más lejos y termina colocando a Loki en una posición central para la estabilidad del multiverso.

A la lista se suman Shang-Chi, Spider-Man: No Way Home, Black Panther: Wakanda Forever y Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Particularmente las aventuras de Spider-Man y Doctor Strange sirven para comprender los riesgos que aparecen cuando distintas realidades comienzan a cruzarse.

Otra película importante es Deadpool & Wolverine, que recupera a la Autoridad de Variación Temporal y amplía todavía más la idea de universos que pueden desaparecer. Además, introduce el concepto del "Ser Ancla", una persona cuya existencia puede resultar decisiva para la supervivencia de toda una realidad.

Las películas más recientes para completar la lista

Para llegar completamente actualizado, Marvel también recomienda Captain America: Brave New World, donde Sam Wilson ya aparece plenamente establecido como el nuevo Capitán América, y Thunderbolts, película que presenta al equipo que también participará de Avengers: Doomsday.

La última pieza fundamental es The Fantastic Four: First Steps. La familia de Reed Richards estará directamente involucrada en la nueva historia y su vínculo con Doctor Doom hace que esta película sea una de las más importantes de toda la selección.

De esta manera, quienes no quieran repasar decenas de películas y series pueden concentrarse en estas producciones antes del estreno de Avengers: Doomsday, previsto para el 17 de diciembre de 2026.

Qué ver antes de Avengers: Doomsday