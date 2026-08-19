No tires las cáscaras de naranja: para qué sirven y cómo se usan

Las pieles de los cítricos suelen terminar en la basura tras consumir la fruta, pero pueden transformarse en el aliado perfecto para la higiene del hogar. Se puede preparar un limpiador ecológico con la fermentación de restos de naranja , mandarina o limón .

La efectividad de esta preparación casera radica en un proceso de maceración de 10 días en agua. Durante ese período, los cítricos liberan enzimas capaces de descomponer la grasa y la suciedad con la misma eficacia que los detergentes comerciales, ofreciendo una alternativa biodegradable y económica frente a los insumos químicos tradicionales.

En primer lugar, colocar las cáscaras (preferentemente secas y retirando la parte blanca interior para evitar la formación de hongos) dentro de un frasco de vidrio con agua fría.

No hay que tirar las cáscaras de naranjas Foto: Pinterest

Luego, presionar las pieles con una cuchara o tenedor para facilitar la liberación de los extractos. Dejar reposar el recipiente destapado durante 10 días para permitir la acción del oxígeno.

Finalmente, colar el líquido para retirar los residuos sólidos . Este concentrado servirá como ingrediente principal para distintas fórmulas de limpieza .

Una manera de usar esta preparación es mezclando con jabón blanco rallado, bicarbonato de sodio, un chorro de alcohol y gotas de aceite esencial para dar fragancia. Eso se puede usar para la ropa.

En cuanto a los pisos, combinar el extracto enzimático con vinagre blanco, bicarbonato de sodio y, opcionalmente, aceite esencial de lavanda.

Para los platos, integrar el fermento de naranja con uno a base de limón para potenciar el efecto antigrasa natural sobre la vajilla.