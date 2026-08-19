El árbol ideal para renovar el frente de la casa sin arruinar la vereda

Elegir la especie adecuada para el frente de la vivienda requiere hacer un balance de estética, sombra y estructura. El crespón (Lagerstroemia indica), conocido también como árbol de Júpiter, se consolida como una de las alternativas más funcionales.

Según los expertos en jardinería , el éxito de esta planta radica en su tamaño adaptable. Aunque existen variedades que alcanzan los 10 metros, la oferta actual incluye cultivares de porte bajo o medio que se integran perfectamente en accesos limitados sin invadir estructuras ni tapar fachadas.

A diferencia de otras especies urbanas, sus raíces no suelen generar daños graves en baldosas ni cimientos, según la Universidad de Florida. Aun así, se aconseja guardar una distancia prudencial de cañerías y muros.

Al ser una especie caducifolia, brinda una copa densa en verano para mitigar las altas temperaturas y pierde el follaje en invierno, permitiendo el paso de la luz solar hacia la casa cuando más se necesita.

Este árbol desarrolla racimos florales que van del blanco al rosado, carmesí y violeta. Según datos del Sistema de Información de Biodiversidad de Argentina, su período de máxima floración abarca desde noviembre hasta enero.

A eso se suma que entidades como la Universidad de Georgia destacan su notable resistencia a las altas temperaturas y a las sequías breves una vez afianzado en el suelo.

Si bien se trata de una especie de bajo mantenimiento, requiere riegos periódicos durante sus primeras temporadas para consolidar su sistema radicular.

La clave para garantizar su éxito radica en ubicarlo en un sector soleado con suelo de buen drenaje y elegir la variedad que mejor se ajuste a los metros cuadrados disponibles.