Cactus y suculentas: guía rápida para que florezcan en primavera
En primavera, cactus y suculentas exigen luz solar directa y un sustrato con buen drenaje para asegurar una floración exuberante.
Las plantas ya se preparan para comenzar una nueva etapa de crecimiento y los cactus y suculentas del jardín no son la excepción, aunque para conseguir una buena floración necesitan algunos cuidados específicos y ciertas condiciones que favorezcan su desarrollo.
Si bien cada especie tiene sus propias necesidades, existen algunas recomendaciones generales que pueden ayudar a que estas plantas crezcan fuertes y tengan mayores posibilidades de producir flores durante los meses más cálidos.
Cómo preparar los cactus y suculentas para la primavera
- Aumentar la exposición a la luz: los cactus y las suculentas necesitan buena iluminación para crecer y florecer. Lo ideal es ubicarlos en un lugar luminoso y aumentar la exposición al sol de manera gradual para evitar que las hojas o tallos se quemen.
- Regular el riego: durante la primavera, al aumentar las temperaturas y comenzar el período de crecimiento, las plantas pueden necesitar más agua. Sin embargo, es fundamental dejar que el sustrato se seque entre riegos y evitar el exceso de humedad.
- Utilizar un sustrato con buen drenaje: estas plantas son sensibles al exceso de agua, por lo que necesitan un suelo que permita eliminar rápidamente el líquido. Un sustrato específico para cactus y suculentas puede ser una buena alternativa.
Un cuidado clave para lograr la floración
Entre estos cuidados hay uno que es clave para la floración de cactus: la luz. Si la planta recibe poca iluminación, puede crecer de manera débil y tener dificultades para producir flores.
También es importante evitar cambios bruscos en sus condiciones. Si durante el invierno estuvo en un lugar protegido, conviene aumentar progresivamente su exposición al sol para que pueda adaptarse sin sufrir daños. Finalmente, hay que tener paciencia, según la especie los cactus pueden tardar mucho tiempo en florecer.