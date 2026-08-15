Cactus y suculentas: guía rápida para que florezcan en primavera

En primavera, cactus y suculentas exigen luz solar directa y un sustrato con buen drenaje para asegurar una floración exuberante.

Ayuda a tu cactus a florecer como nunca antes. Foto: Shutterstock

Las plantas ya se preparan para comenzar una nueva etapa de crecimiento y los cactus y suculentas del jardín no son la excepción, aunque para conseguir una buena floración necesitan algunos cuidados específicos y ciertas condiciones que favorezcan su desarrollo.

Si bien cada especie tiene sus propias necesidades, existen algunas recomendaciones generales que pueden ayudar a que estas plantas crezcan fuertes y tengan mayores posibilidades de producir flores durante los meses más cálidos.

Un cactus tarda en florecer entre 2 y 15 años, según la especie y el cuidado. Foto: Shutterstock Cómo preparar los cactus y suculentas para la primavera Aumentar la exposición a la luz: los cactus y las suculentas necesitan buena iluminación para crecer y florecer. Lo ideal es ubicarlos en un lugar luminoso y aumentar la exposición al sol de manera gradual para evitar que las hojas o tallos se quemen.

y las suculentas necesitan buena iluminación para crecer y florecer. Lo ideal es ubicarlos en un lugar luminoso y aumentar la exposición al sol de manera gradual para evitar que las hojas o tallos se quemen. Regular el riego: durante la primavera, al aumentar las temperaturas y comenzar el período de crecimiento, las plantas pueden necesitar más agua. Sin embargo, es fundamental dejar que el sustrato se seque entre riegos y evitar el exceso de humedad.

Utilizar un sustrato con buen drenaje: estas plantas son sensibles al exceso de agua, por lo que necesitan un suelo que permita eliminar rápidamente el líquido. Un sustrato específico para cactus y suculentas puede ser una buena alternativa. Un cuidado clave para lograr la floración Entre estos cuidados hay uno que es clave para la floración de cactus: la luz. Si la planta recibe poca iluminación, puede crecer de manera débil y tener dificultades para producir flores.