Limpieza: por qué recomiendan poner una bolsa en la escoba al barrer

La limpieza del hogar se agiliza con un consejo casero: fijar una bolsa en la escoba para atrapar eficientemente pelos y residuos.

A la hora de realizar la limpieza de casa, existen diferentes trucos caseros que buscan facilitar las tareas cotidianas. Uno de ellos consiste en colocar una bolsa de plástico en la escoba antes de barrer, un método sencillo que se volvió popular porque permite recoger la suciedad de una manera diferente.

La idea es utilizar una bolsa limpia y colocarla sobre las cerdas de la escoba, sujetándola para que quede firme. De esta manera, al pasarla por el piso, la bolsa ayuda a recoger algunos residuos y facilita su posterior retiro.

Para qué sirve colocar una bolsa en la escoba Uno de los principales motivos por los que se recomienda este truco es que la bolsa puede ayudar a recoger pelos, pelusas y pequeños residuos que suelen quedar atrapados entre las cerdas de la escoba. Resultando ideal para quienes tienen mascotas en casa.

La bolsa de plástico puede servir para retirar pelos de las cerdas de la escoba. Foto: Shutterstock Además, al finalizar la limpieza, simplemente se puede retirar la bolsa y desechar los residuos acumulados. Esto evita tener que limpiar las cerdas de la escoba cada vez que se termina de barrer.