Ni bicarbonato ni vinagre: el truco para sacar el sarro de la pava eléctrica

El sarro afecta el sabor de tus infusiones y deteriora el artefacto. Un simple jugo de limón se posiciona como la solución para combatir este problema.

El sarro en la pava eléctrica no solo cambia el sabor del agua para el mate o el té, sino que también va acortando la vida útil del electrodoméstico. Aunque el vinagre y el bicarbonato son grandes aliados en la limpieza, hay otro ingrediente infaltable en casa que se posiciona como una excelente alternativa: el ácido cítrico del limón.

Por qué sirve el limón contra el sarro El limón, gracias a su alto contenido de ácido cítrico, es un desincrustante natural ideal. Su acidez baja el pH y descompone químicamente los minerales duros, como el calcio y el magnesio, facilitando su desprendimiento. Además, su uso se puede aplicar a otras superficies con sarro, como cafeteras, bachas o canillas.