Ni bicarbonato ni vinagre: el truco para sacar el sarro de la pava eléctrica
El sarro afecta el sabor de tus infusiones y deteriora el artefacto. Un simple jugo de limón se posiciona como la solución para combatir este problema.
El sarro en la pava eléctrica no solo cambia el sabor del agua para el mate o el té, sino que también va acortando la vida útil del electrodoméstico. Aunque el vinagre y el bicarbonato son grandes aliados en la limpieza, hay otro ingrediente infaltable en casa que se posiciona como una excelente alternativa: el ácido cítrico del limón.
Por qué sirve el limón contra el sarro
El limón, gracias a su alto contenido de ácido cítrico, es un desincrustante natural ideal. Su acidez baja el pH y descompone químicamente los minerales duros, como el calcio y el magnesio, facilitando su desprendimiento. Además, su uso se puede aplicar a otras superficies con sarro, como cafeteras, bachas o canillas.
Cómo usarlo paso a paso
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Llenar la pava: agregá agua hasta la mitad o justo por encima de donde llega la capa de sarro.
Sumar el ácido: exprimí el jugo de dos limones grandes dentro de la pava (podés tirar también las cáscaras adentro).
Hervir: encendé la pava y dejá que el agua llegue a ebullición.
Reposar: una vez que se apague, dejá actuar la mezcla durante 20 a 30 minutos. El ácido aflojará la acumulación calcárea sin esfuerzo.
Enjuagar: descartá el líquido, pasá una esponja suave si quedó algún resto y enjuagá con abundante agua fría.
¿Qué es el sarro?
El sarro es un depósito de minerales, principalmente carbonato de calcio y magnesio, que se encuentra de forma natural en el agua corriente. Al calentar el agua a altas temperaturas, estos minerales se cristalizan y se adhiere firmemente a las paredes, al fondo y a las resistencias metálicas de los electrodomésticos, formando esa capa blanca y rugosa tan común.