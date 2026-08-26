Tragedia en Italia: un helicóptero chocó contra cables, se incendió, cayó a un lago y el video es brutal

Dos personas murieron tras el accidente ocurrido en en el norte de Italia. Las personas circulaban en helicóptero de autogiro.

El accidente ocurrió en el valle de Antrona, en el norte de Italia.

Dos personas perdieron la vida este miércoles después de que una aeronave se estrellara en el valle de Antrona, en la región de Piamonte, al norte de Italia y cerca de la frontera con Suiza. El siniestro ocurrió durante la mañana en las inmediaciones de una represa de la zona.

De acuerdo con la información difundida por medios italianos, la aeronave habría impactado contra cables de alta tensión antes de incendiarse. Luego cayó junto a la presa y terminó precipitándose a las aguas del lago.

El video del accidente El accidente se produjo en el área del embalse de Campliccioli, ubicado a unos 1.400 metros de altitud, en Antrona Schieranco. Tras el aviso, los servicios de rescate aéreo y los equipos de emergencia fueron enviados al lugar.

Quiénes eran las víctimas del accidente en Italia Según informó la agencia de noticias Ansa, las dos personas que viajaban en la aeronave eran un hombre de 60 años y una mujer de 63. Ambos murieron como consecuencia del impacto.