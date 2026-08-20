¡Bombazo! Ronaldinho vuelve del retiro a los 46 años para jugar en la Tercera División de Italia

Ronaldinho fue presentado este jueves como refuerzo del Ravenna FC, equipo que milita en la Serie C y en el que vestirá la camiseta número 10.

Ronaldinho Gaúcho, una de los mejores y más icónicos futbolistas del siglo XXI, aterrizó este jueves en Emilia-Romaña para asistir a su presentación como nuevo jugador del Ravenna FC, equipo de la Serie C por el que fichó como estrategia comercial del club italiano y con el que se prevé que dispute al menos un partido oficial.

El astro brasileño, que anunció el pasado mes de junio su regreso al fútbol profesional a los 46 años de la mano de este equipo del norte de Italia, aterrizó en el aeropuerto de Forlì para ser presentado en los actos organizados por el conjunto ravenés con motivo de la nueva temporada.

Ronaldinho con Andrea Mandorlini, DT del Ravenna. El club, en sus redes sociales, difundió imágenes de Dinho en su llegada al país, en las que se muestra a la leyenda del fútbol realizando su mítico gesto, conocido como shaka, en el que levanta el pulgar y el meñique mientras dobla los otros dedos hacia la palma.

El ganador del Balón de Oro y campeón del mundo con la Canarinha llegó a la región de Emiliano Romaña en un vuelo procedente de Milán, equipo en el que jugó dos temporadas y media, donde se vio con el croata Luka Modric, tal y como mostró el propio brasileño en sus redes.

Los detalles del contrato de Ronaldinho con el Ravenna FC Ronaldinho mantiene una gran relación con el presidente, Ignazio Cipriani, empresario italiano perteneciente a la familia propietaria del grupo de restauración Cipriani, que adquirió el Ravenna en 2024 como proyecto personal y de arraigo con su ciudad natal con el objetivo de hacerlo crecer.