Mastantuono fue presentado en Fiorentina y se refirió a su salida del Real Madrid tras un año durísimo

El delantero argentino Franco Mastantuono tuvo su presentación oficial como nuevo jugador de la Fiorentina y brindó una conferencia de prensa en la que repasó distintos aspectos de su llegada al fútbol italiano. El exjugador de River habló sobre su experiencia en el Real Madrid , explicó qué lo convenció para aceptar el desafío y también se refirió a la figura de Gabriel Batistuta , uno de los grandes ídolos de la institución.

Mastantuono arribó a Italia después de una etapa en España que, según reconoció, no resultó sencilla. El argentino evitó dramatizar lo ocurrido y destacó que las experiencias difíciles también forman parte del aprendizaje de un futbolista.

“En el Madrid tuvimos una temporada complicada todos; no fue un año fácil, pero estas cosas ayudan a mejorar, a aprender y a pensar que siempre se puede ser mejor”, sostuvo el delantero durante su presentación.

Su llegada a la Fiorentina representa una nueva oportunidad para el atacante , que buscará tener mayor protagonismo y recuperar sensaciones positivas en una liga diferente. En ese sentido, descartó que su paso por el conjunto italiano sea una revancha después de su experiencia en España.

Consultado sobre los motivos que lo llevaron a elegir a la Fiorentina entre las distintas alternativas que tenía, Mastantuono destacó el proyecto que encontró en el club y la posibilidad de formar parte de un equipo con una importante tradición. “El club me presentó un proyecto muy interesante, que está creciendo, y para hacerlo yo también era muy importante venir a un equipo como este; estoy muy contento de la decisión”, explicó.

El argentino también contó que recibió referencias de otros futbolistas que conocen de cerca la institución y la ciudad. “Hablé con algunos chicos de la Selección que jugaron acá y me hablaron muy bien del club y la ciudad, así que no lo dudé”, señaló. En esa misma línea, Mastantuono volvió a remarcar uno de los factores que más pesaron en su decisión: “Un club grande con mucha historia”.

Su adaptación inicial también estuvo marcada por la recepción de los hinchas y de la ciudad. El delantero destacó el cariño que recibió desde su llegada y encontró una similitud con el lugar del que proviene. “Me han dado mucho cariño y eso me recuerda a mi casa, Argentina”, manifestó.

Franco Mastantuono ya tuvo su debut con la camiseta de la Fiore. captura de TV

Su salida del Real Madrid y el recuerdo de Batistuta

Mastantuono también fue consultado sobre su salida del Real Madrid y explicó cómo fueron las conversaciones con la institución española. El argentino aseguró que el proceso se desarrolló de manera positiva y sin conflictos. “No es una revancha, sino una oportunidad para intentar demostrar el jugador que soy y para ayudar a la Fiorentina”, afirmó.

Sobre las conversaciones con el conjunto español para concretar su salida, el delantero las definió como “muy cordiales y amistosas”. De esta manera, buscó dejar atrás cualquier especulación sobre un conflicto con el club madrileño y puso el foco en su nueva etapa.

Ya instalado en una institución con una historia marcada por grandes futbolistas argentinos, Mastantuono también tuvo que responder sobre Gabriel Batistuta, uno de los máximos ídolos de la Fiorentina. El delantero no dudó al referirse al histórico goleador: “Gabriel Batistuta jugó acá y ha hecho algo increíble”.

La referencia a Batistuta aparece inevitablemente ligada a la historia de los argentinos que dejaron una huella en el conjunto de Florencia. Ahora Mastantuono buscará construir su propio camino en la Fiorentina, con el objetivo de convertir esta nueva etapa en una oportunidad para demostrar todo su potencial.