Godoy Cruz pierde dos piezas clave, pero Misael Sosa zafó de las cinco amarillas

Godoy Cruz tendrá este viernes una nueva presentación por la Primera Nacional y lo hará con varias novedades. El Tomba visitará a Acassuso con las bajas de Tomás Rossi y Martín Pino , ambos afectados por lesiones musculares, mientras que Misael Sosa podrá jugar pese a haber llegado al límite de tarjetas amarillas.

Sosa había recibido su quinta amarilla frente a Deportivo Maipú y, en principio, debía cumplir una fecha de suspensión. Sin embargo, una de las tarjetas que recibió en el campeonato no fue informada correctamente y no fue contabilizada por la AFA , por lo que el delantero quedó habilitado para disputar el encuentro ante Acassuso.

El mediocampista había sido amonestado anteriormente ante Deportivo Madryn, Deportivo Morón, Los Andes, Ciudad Bolívar y Deportivo Maipú . Finalmente, al no figurar una de esas tarjetas en los registros oficiales, podrá estar a disposición de Pablo De Muner.

En contrapartida, el entrenador deberá rearmar el equipo por las lesiones de Rossi y Pino. Lucas Arce y Kevin Valdez son las caras nuevas que se meten en la convocatoria para este compromiso.

El parte médico del plantel confirmó las distintas situaciones:

Martín Pino: lesión muscular grado II en el aductor izquierdo.

lesión muscular grado II en el aductor izquierdo. Tomás Rossi: lesión muscular grado I en el sóleo izquierdo.

lesión muscular grado I en el sóleo izquierdo. Nahuel Ulariaga: continúa su recuperación luego de la cirugía por una fractura del tercer metacarpiano de la mano derecha.

continúa su recuperación luego de la cirugía por una fractura del tercer metacarpiano de la mano derecha. Gerónimo Montivero: continúa con su recuperación tras la cirugía por una lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

El partido ante Acassuso será además el comienzo de una exigente semana para el conjunto mendocino. Godoy Cruz permanecerá en Buenos Aires después del encuentro, evitando el regreso a Mendoza, ya que el próximo miércoles deberá visitar a Deportivo Madryn por una nueva fecha de la Primera Nacional.

De esta manera, el Tomba afrontará dos compromisos en pocos días y deberá administrar energías y jugadores en un tramo importante del campeonato. La aparición de Arce y Valdez en la convocatoria le permitirá a De Muner contar con nuevas alternativas, mientras que la habilitación de Sosa representa una buena noticia dentro de un plantel que llega con varias bajas por lesión.