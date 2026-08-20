Godoy Cruz debutó con autoridad y Anzorena y Macabi volvieron a festejar en el Clausura
El campeón Godoy Cruz tuvo un estreno contundente ante San Martín. Anzorena y Macabi sumaron su segunda victoria, mientras Rivadavia y Pacífico también ganaron.
La segunda fecha del torneo Clausura de básquet masculino comenzó a tomar forma con una jornada cargada de puntos, buenas actuaciones individuales y varios equipos que empiezan a mostrar sus credenciales.
Entre los destacados apareció Godoy Cruz, que finalmente pudo hacer su presentación en el certamen después de que su partido de la primera fecha ante Huracán Las Heras fuera reprogramado. El último campeón no dejó dudas y derrotó 95-67 a Atlético Club San Martín.
El gran protagonista del Expreso fue Martín Irrutia, quien completó una planilla de 24 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias y 2 recuperos para convertirse en una de las figuras de la noche.
Godoy Cruz, Anzorena y Macabi, con puntaje perfecto
Otro de los equipos que volvió a mostrar su poderío fue Anzorena. El conjunto de la Sexta superó con claridad a Huracán Las Heras por 92-56 y consiguió su segundo triunfo consecutivo.
En el Rojo se destacó Jonah Underwood, autor de 12 puntos, con 5/8 en dobles, 0/1 en triples y 2/4 en libres. Además, sumó 8 rebotes y una tapa.
También tuvo una noche contundente Macabi, que no tuvo inconvenientes para superar a Obras por 100-54 y mantener su comienzo ideal.
En el Celeste, Jesús Martínez aportó 12 puntos, 10 rebotes y 2 asistencias, además de registrar una valoración de +22 en los 17 minutos y 54 segundos que permaneció en cancha.
Rivadavia se hizo fuerte y Pacífico tuvo una gran remontada
En calle Minuzzi, Rivadavia consiguió una importante victoria ante Andes Talleres, al que derrotó 74-61 en un partido correspondiente a la segunda jornada.
La gran figura del Naranja fue Juan Cruz Cano, quien terminó con 29 puntos, producto de 5/10 en dobles, 5/8 en triples y 4/6 en libres. También aportó 12 rebotes, una asistencia y dos recuperos.
El cierre de la jornada tuvo como protagonista a General San Martín Pacífico, que protagonizó una notable reacción para quedarse con el triunfo ante San José por 103-95.
Pacífico construyó su victoria especialmente en los últimos diez minutos, período en el que consiguió una impresionante racha de 38 puntos, incluyendo un parcial decisivo de 13-0.
Entre sus mejores jugadores estuvieron Leal, con 29 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias; Ferreyra, quien sumó 19 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias; y Castellino, que tuvo una noche perfecta desde la línea de libres, con 10/10.
El Clausura empieza así a entregar sus primeras señales, con Godoy Cruz mostrando su condición de campeón, Anzorena y Macabi invictos y varios equipos que buscan meterse rápidamente en la pelea.