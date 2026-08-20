Godoy Cruz debutó con autoridad y Anzorena y Macabi volvieron a festejar en el Clausura

La segunda fecha del torneo Clausura de básquet masculino comenzó a tomar forma con una jornada cargada de puntos, buenas actuaciones individuales y varios equipos que empiezan a mostrar sus credenciales.

Entre los destacados apareció Godoy Cruz , que finalmente pudo hacer su presentación en el certamen después de que su partido de la primera fecha ante Huracán Las Heras fuera reprogramado. El último campeón no dejó dudas y derrotó 95-67 a Atlético Club San Martín .

El gran protagonista del Expreso fue Martín Irrutia , quien completó una planilla de 24 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias y 2 recuperos para convertirse en una de las figuras de la noche.

Otro de los equipos que volvió a mostrar su poderío fue Anzorena . El conjunto de la Sexta superó con claridad a Huracán Las Heras por 92-56 y consiguió su segundo triunfo consecutivo.

En el Rojo se destacó Jonah Underwood , autor de 12 puntos, con 5/8 en dobles, 0/1 en triples y 2/4 en libres. Además, sumó 8 rebotes y una tapa.

También tuvo una noche contundente Macabi, que no tuvo inconvenientes para superar a Obras por 100-54 y mantener su comienzo ideal.

En el Celeste, Jesús Martínez aportó 12 puntos, 10 rebotes y 2 asistencias, además de registrar una valoración de +22 en los 17 minutos y 54 segundos que permaneció en cancha.

Rivadavia se hizo fuerte y Pacífico tuvo una gran remontada

En calle Minuzzi, Rivadavia consiguió una importante victoria ante Andes Talleres, al que derrotó 74-61 en un partido correspondiente a la segunda jornada.

La gran figura del Naranja fue Juan Cruz Cano, quien terminó con 29 puntos, producto de 5/10 en dobles, 5/8 en triples y 4/6 en libres. También aportó 12 rebotes, una asistencia y dos recuperos.

El cierre de la jornada tuvo como protagonista a General San Martín Pacífico, que protagonizó una notable reacción para quedarse con el triunfo ante San José por 103-95.

Pacífico construyó su victoria especialmente en los últimos diez minutos, período en el que consiguió una impresionante racha de 38 puntos, incluyendo un parcial decisivo de 13-0.

Entre sus mejores jugadores estuvieron Leal, con 29 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias; Ferreyra, quien sumó 19 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias; y Castellino, que tuvo una noche perfecta desde la línea de libres, con 10/10.

El Clausura empieza así a entregar sus primeras señales, con Godoy Cruz mostrando su condición de campeón, Anzorena y Macabi invictos y varios equipos que buscan meterse rápidamente en la pelea.