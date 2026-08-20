Dos policías asistieron el nacimiento de una bebé en Godoy Cruz

Oficiales de la Unidad de Acción Preventiva asistieron a una mujer durante el trabajo de parto y recibieron a la bebé en una vivienda de Godoy Cruz.

Daniela García y Roque Muñoz, los efectivos que asistieron el nacimiento de una bebé en Godoy Cruz.

Este miércoles, dos efectivos de la Policía de Mendoza asistieron a una mujer que se encontraba en trabajo de parto, participando del nacimiento de una bebé en una vivienda en el barrio Los Barrancos, de Godoy Cruz.

Según datos policiales, un llamado al 911 alertó sobre una mujer que se encontraba en trabajo de parto en una vivienda ubicada en el departamento de Godoy Cruz. Frente a la emergencia, efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) se desplazaron al lugar.

Ya en el domicilio, la oficial principal Daniela García y el auxiliar primero Roque Muñoz asistieron a la mujer en el trabajo de parto que se estaba llevando a cabo y recibieron a la bebé recién nacida.