Cuánto cobra una niñera por hora en agosto de 2026: los montos

Las trabajadoras que realizan tareas de cuidado de niños, conocidas como niñeras , mantienen durante agosto los mismos valores salariales establecidos en julio. La escala vigente no contempla nuevos aumentos este mes, debido a que el último incremento acordado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares finalizó en julio.

Las niñeras están comprendidas dentro de la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del régimen de trabajadores de casas particulares. El último acuerdo salarial fue homologado mediante la Resolución 4/2026, que estableció aumentos escalonados entre abril y julio e incorporó al salario básico una suma no remunerativa que se había pagado en marzo.

Ante la falta de una nueva convocatoria paritaria, durante agosto los empleadores deben tomar como referencia la escala salarial vigente desde julio.

Estos importes representan los pisos salariales para la actividad. Es decir, las partes pueden acordar una remuneración superior a los valores establecidos oficialmente.

Además del salario básico, las niñeras tienen derecho a un adicional por antigüedad. Este concepto equivale al 1% del salario básico por cada año trabajado.

Para calcularlo se toma en cuenta la antigüedad acumulada desde septiembre de 2020. Los períodos trabajados con anterioridad a esa fecha no se computan para este adicional.

Quiénes reciben el adicional por zona desfavorable

Las trabajadoras que se desempeñan en determinadas regiones del país pueden acceder, además, a un adicional por zona desfavorable.

El último acuerdo elevó este plus del 30% al 31% del salario básico. El beneficio alcanza a quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.

De esta manera, los salarios mínimos de las niñeras permanecen sin cambios durante agosto de 2026, mientras se espera una eventual nueva convocatoria de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares que determine futuras actualizaciones.