Cuánto cobran las niñeras por hora y por mes con bono confirmado en enero de 2026
Las niñeras y el personal de cuidado tienen un bono confirmado para este mes. Los detalles del salario.
Con la actualización salarial de comienzos de año y la incorporación de un bono extraordinario al salario básico, las niñeras y el personal dedicado al cuidado de personas en hogares ya cuentan con los valores vigentes para enero de 2026. Se trata de una buena noticia para aquellas personas que se dedican a estos trabajos.
Esta nueva escala, además de recoger los incrementos pactados por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), consolida el bono pagado en noviembre y diciembre como parte del sueldo mensual, impactando de lleno en los ingresos de miles de trabajadores registrados en esta actividad.
Nuevos valores por hora y por mes para niñeras
A partir de enero, el salario para el personal de cuidado quedó establecido de la siguiente manera, dependiendo de si el trabajador presta servicios con retiro o permanece en el domicilio del empleador:
Niñeras y personal de cuidado con retiro:
-
$ 3.494,25 por hora
$ 441.806,54 por mes
-
Niñeras y personal de cuidado sin retiro:
-
$ 3.894,43 por hora
$ 490.745,56 por mes
Estos valores ya contemplan el pago adicional extraordinario que se abonó en noviembre y diciembre de 2025 y que ahora se incorpora como remunerativo, con el objetivo de mejorar la retribución de estos trabajadores.
Más categorías y escalas del servicio doméstico
La escala salarial para este sector incluye otras categorías dentro del régimen de trabajo en casas particulares, con distintos niveles de responsabilidad y remuneración:
-
Caseros:
-
$ 3.494,25 por hora y $ 441.806,54 por mes (cuando viven en el domicilio).
-
Personal con tareas específicas (como cocina u oficios calificados):
-
Remuneración entre $ 3.696,15 y $ 4.039,45 por hora,
Ingresos mensuales entre $ 452.478,51 y $ 502.101,03, según la modalidad de contratación.
-
Supervisores (quienes coordinan y controlan trabajadores domésticos):
-
Desde $ 3.895,56 por hora con retiro hasta $ 4.254,05 sin retiro,
Con sueldos mensuales por encima de $ 485.000 y $ 539.000 respectivamente.
-
Estas cifras responden a las escalas mínimas fijadas por la regulación vigente para enero de 2026 y constituyen un piso obligatorio de pago para quienes emplean a trabajadores domiciliarios registrados.
Además del salario básico y del bono incorporado, los trabajadores del cuidado pueden cobrar:
-
Antigüedad: 1% adicional por cada año de trabajo continuo.
Zona desfavorable: un recargo del 30% para quienes prestan servicios en regiones como La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, la Antártida e Islas del Atlántico Sur, o el Partido de Patagones en Buenos Aires.
La inclusión del bono en el salario formal representa para muchos trabajadores una mejora de ingresos permanentes, en un contexto donde los ajustes salariales por inflación son constantes. La formalización de este componente retributivo ayuda además a consolidar aportes previsionales y derechos laborales que impactan en el retiro y la obra social.