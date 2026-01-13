Cuánto cobran las niñeras por hora y por mes con bono confirmado en enero de 2026

Las niñeras y el personal de cuidado tienen un bono confirmado para este mes. Los detalles del salario.

Con la actualización salarial de comienzos de año y la incorporación de un bono extraordinario al salario básico, las niñeras y el personal dedicado al cuidado de personas en hogares ya cuentan con los valores vigentes para enero de 2026. Se trata de una buena noticia para aquellas personas que se dedican a estos trabajos.

Esta nueva escala, además de recoger los incrementos pactados por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), consolida el bono pagado en noviembre y diciembre como parte del sueldo mensual, impactando de lleno en los ingresos de miles de trabajadores registrados en esta actividad.

Nuevos valores por hora y por mes para niñeras A partir de enero, el salario para el personal de cuidado quedó establecido de la siguiente manera, dependiendo de si el trabajador presta servicios con retiro o permanece en el domicilio del empleador:

Niñeras y personal de cuidado con retiro: $ 3.494,25 por hora $ 441.806,54 por mes

Niñeras y personal de cuidado sin retiro:

$ 3.894,43 por hora

$ 490.745,56 por mes Estos valores ya contemplan el pago adicional extraordinario que se abonó en noviembre y diciembre de 2025 y que ahora se incorpora como remunerativo, con el objetivo de mejorar la retribución de estos trabajadores.