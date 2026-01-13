Después de 6 meses de obras, el domingo reabren la calle Sarmiento
La remodelación de dos cuadras de la calle Sarmiento comenzó en julio del año pasado. La inauguración será el domingo 18 de enero.
Finalmente, la remodelación de la calle Sarmiento tiene fecha de inauguración: el domingo 18 de enero. Las obras comenzaron el lunes 7 de julio y según el cronograma de trabajo, iban a terminar los primeros días de diciembre, pero los plazos se extendieron.
Las obras en la calle Sarmiento
La calle Sarmiento tiene fecha de inauguración
Desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza confirmaron que el domingo 18 de enero será la inauguración de la calle Sarmiento, el tramo comprendido entre Belgrano y 25 de Mayo.
La zona estuvo en obras a lo largo de seis meses generando inconvenientes en el tránsito y los comercios, restaurantes, oficinas y hoteles de los alrededores.
Un mes más de trabajo
Aunque en reuniones privadas entre comerciantes y la comuna el tiempo de la remodelación se acordó en cuatro meses -dos meses por cuadra-, en el lanzamiento oficial del proyecto se anunció un plazo de cinco meses para trabajar en el lugar.
Con los trabajos en ejecución, algunos inconvenientes obligaron a prorrogar la entrega de la obra un mes más. Por lo tanto, la inauguración se acordó para el 18 de enero.
Los inconvenientes
Desde que en julio se instaló el primer obrador en la coqueta calle Sarmiento, los inconvenientes y fallas se fueron dando en secuencia. El primer conflicto ocurrió durante la poda preparatoria que realizó el personal municipal. Una rama pesada cayó sin ningún tipo de contención sobre el cartel de una empresa produciendo daños considerables a los cables del servicio de internet.
A los pocos días surgió un episodio más delicado: la rotura de un caño de Ecogas provocó una pérdida de gas la cual derivó en la evacuación completa del sector entre las 9 y las 9.30. A raíz de este episodio, una mujer debió recibir atención médica por síntomas de intoxicación.
Otro problema se presentó cuando comenzaron a romper la calzada y las veredas. Durante la colocación de las nuevas baldosas en la vereda, se rompió un caño de agua y el líquido comenzó a brotar hacia arriba desde las juntas del piso recién colocado, como si la vereda fuera una fuente.