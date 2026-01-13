Después de 6 meses de obras, el domingo reabren la calle Sarmiento

La remodelación de dos cuadras de la calle Sarmiento comenzó en julio del año pasado. La inauguración será el domingo 18 de enero.

Finalmente, la remodelación de la calle Sarmiento tiene fecha de inauguración: el domingo 18 de enero. Las obras comenzaron el lunes 7 de julio y según el cronograma de trabajo, iban a terminar los primeros días de diciembre, pero los plazos se extendieron.

Desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza confirmaron que el domingo 18 de enero será la inauguración de la calle Sarmiento, el tramo comprendido entre Belgrano y 25 de Mayo.

La zona estuvo en obras a lo largo de seis meses generando inconvenientes en el tránsito y los comercios, restaurantes, oficinas y hoteles de los alrededores.

reparaciones aysam calle sarmiento (1) Aguas Mendocinas implementó obras para reparar veredas intervenidas. Gentileza Un mes más de trabajo Aunque en reuniones privadas entre comerciantes y la comuna el tiempo de la remodelación se acordó en cuatro meses -dos meses por cuadra-, en el lanzamiento oficial del proyecto se anunció un plazo de cinco meses para trabajar en el lugar.

Con los trabajos en ejecución, algunos inconvenientes obligaron a prorrogar la entrega de la obra un mes más. Por lo tanto, la inauguración se acordó para el 18 de enero.