Calle Sarmiento: la inauguración tendrá tres escenarios y menús de $10 mil

Después de seis meses de trabajos , el domingo inauguran la calle Sarmiento . La reapertura del tramo entre Belgrano y Chile será a lo grande con una actividad similar a “Domingo en la Sarmiento”, en la que esas tres cuadras se convertían en peatonal y los restaurantes de la zona sacaban las mesas a la calle.

Desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza informaron que el domingo habrá propuestas gastronómicas, promociones, emprendedores y actividades.

La inauguración de la calle Sarmiento será el domingo 18 de enero.

La inauguración será el domingo 18 de enero a las 19. Las personas podrán caminar por la renovada calle Sarmiento y disfrutar de los menús de una docena de restaurantes de la zona. Además, habrá música en vivo y artesanos. A las 21, está previsto el acto oficial encabezado por el intendente Ulpiano Suarez.

Se dispondrán tres escenarios: uno en Belgrano, otro en 25 de Mayo y el escenario principal ubicado en Sarmiento y Perú. Se presentará la Orquesta Municipal de la Ciudad de Mendoza, dirigida por el maestro Mario Galván, y desde las 21.30 y hasta las 23, actuarán los DJ’s Martín Grzona, Valentinna y Simón Péndola.

Los locales comerciales, hoteleros y gastronómicos que participan de esta reapertura son: Centauro, Flor del Desierto, Paisana, El Asadito, Bigalia, Auténtico, Wine House, Sol y Vino, Fans, Malbec, La Florencia y Pizzaiolo.

Todavía están trabajando en la esquina de Sarmiento y 25 de Mayo.

En el marco del festejo, los comercios gastronómicos ofrecerán una propuesta accesible, con tickets desde $10.000 para comidas y $5.000 para bebidas, además de un happy hour de 19 a 21.30, con dos bebidas a $8.000.

Polo gastronómico

Los empresarios gastronómicos de la calle Sarmiento fueron los que llevaron la propuesta a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza de hacer peatonal las tres cuadras entre Belgrano y Chile en fechas especiales.

El primer evento fue el 4 de mayo para acompañar la Maratón Internacional Mendoza, la edición se repitió en junio y hubo una tercera edición de Domingo en la Sarmiento en julio vinculada al Día de la Independencia.

Calle Sarmiento (4) Los restaurantes y bares de la calle Sarmiento funcionan con normalidad. Marcos Garcia / MDZ

Después vino la remodelación, los cortes, las demoras y finalmente, la fecha concreta de inauguración: 18 de enero a las 19.

Los dueños de los restaurantes se mostraron conformes con las mejoras y esperan posicionar la zona como el principal polo gastronómico de Mendoza. “La idea es que la peatonal gastronómica sea una vez al mes. Queremos que mendocinos y turistas se acerquen a una propuesta distinta que evoca a los mercados gastronómicos del mundo”, explicó a MDZ un empresario de la calle Sarmiento.

La calle Sarmiento renovada

El plan integral de remodelación de la calle Sarmiento incluyó dos cuadras de calzada y veredas -entre Belgrano y 25 de Mayo- porque los reclamos eran constantes, la calle era angosta y las aceras estaban en malas condiciones.

Los objetivos principales de la obra fueron: mejorar el flujo vehicular y la calidad del espacio público. Además, la obra incluyó la renovación integral de veredas, ejecutada mediante licitación municipal, fortaleciendo la accesibilidad, la seguridad y la experiencia urbana de peatones y usuarios.

Calle Sarmiento (3) En las esquinas hay bancos y la calle quedó al mismo nivel que las veredas. Marcos Garcia / MDZ

Una de las tareas más importantes fue lo vinculado al saneamiento porque se cambiaron los viejos caños de agua. Además, se cubrieron las acequias y se llevó al mismo nivel calzada y veredas. En las esquinas se sumaron asientos de cemento, bicicleteros, papeleros y macetas.

En números

$1.120 millones de inversión en obra pública

3.950m² de nuevas veredas con guías podotáctiles

3.677m² de calzada con pavimento intertrabado

100% de renovación de red de agua (colectores y conexiones domiciliarias)

345m² de pintura vial

490 metros lineales de nuevas acequias

6 pozos de infiltración pluvial

250 nuevos bolardos

2 bicicleteros

12 papeleros

61 bancos

55 plazas de estacionamiento, con incorporación de sensores de movimiento al sistema de estacionamiento medido digital (SEM).

34 macetas paisajísticas

25 nuevas pozas de árboles

12 nuevos forestales

36 luminarias LED brazo-vereda