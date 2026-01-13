Calle Sarmiento: la inauguración tendrá tres escenarios y menús de $10 mil
El domingo 18 de enero a las 19 la calle Sarmiento volverá a ser peatonal. Buscan que sea el principal polo gastronómico de Mendoza.
Después de seis meses de trabajos, el domingo inauguran la calle Sarmiento. La reapertura del tramo entre Belgrano y Chile será a lo grande con una actividad similar a “Domingo en la Sarmiento”, en la que esas tres cuadras se convertían en peatonal y los restaurantes de la zona sacaban las mesas a la calle.
Cómo será la inauguración de la calle Sarmiento
Desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza informaron que el domingo habrá propuestas gastronómicas, promociones, emprendedores y actividades.
La inauguración será el domingo 18 de enero a las 19. Las personas podrán caminar por la renovada calle Sarmiento y disfrutar de los menús de una docena de restaurantes de la zona. Además, habrá música en vivo y artesanos. A las 21, está previsto el acto oficial encabezado por el intendente Ulpiano Suarez.
Se dispondrán tres escenarios: uno en Belgrano, otro en 25 de Mayo y el escenario principal ubicado en Sarmiento y Perú. Se presentará la Orquesta Municipal de la Ciudad de Mendoza, dirigida por el maestro Mario Galván, y desde las 21.30 y hasta las 23, actuarán los DJ’s Martín Grzona, Valentinna y Simón Péndola.
Los locales comerciales, hoteleros y gastronómicos que participan de esta reapertura son: Centauro, Flor del Desierto, Paisana, El Asadito, Bigalia, Auténtico, Wine House, Sol y Vino, Fans, Malbec, La Florencia y Pizzaiolo.
En el marco del festejo, los comercios gastronómicos ofrecerán una propuesta accesible, con tickets desde $10.000 para comidas y $5.000 para bebidas, además de un happy hour de 19 a 21.30, con dos bebidas a $8.000.
Polo gastronómico
Los empresarios gastronómicos de la calle Sarmiento fueron los que llevaron la propuesta a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza de hacer peatonal las tres cuadras entre Belgrano y Chile en fechas especiales.
El primer evento fue el 4 de mayo para acompañar la Maratón Internacional Mendoza, la edición se repitió en junio y hubo una tercera edición de Domingo en la Sarmiento en julio vinculada al Día de la Independencia.
Después vino la remodelación, los cortes, las demoras y finalmente, la fecha concreta de inauguración: 18 de enero a las 19.
Los dueños de los restaurantes se mostraron conformes con las mejoras y esperan posicionar la zona como el principal polo gastronómico de Mendoza. “La idea es que la peatonal gastronómica sea una vez al mes. Queremos que mendocinos y turistas se acerquen a una propuesta distinta que evoca a los mercados gastronómicos del mundo”, explicó a MDZ un empresario de la calle Sarmiento.
La calle Sarmiento renovada
El plan integral de remodelación de la calle Sarmiento incluyó dos cuadras de calzada y veredas -entre Belgrano y 25 de Mayo- porque los reclamos eran constantes, la calle era angosta y las aceras estaban en malas condiciones.
Los objetivos principales de la obra fueron: mejorar el flujo vehicular y la calidad del espacio público. Además, la obra incluyó la renovación integral de veredas, ejecutada mediante licitación municipal, fortaleciendo la accesibilidad, la seguridad y la experiencia urbana de peatones y usuarios.
Una de las tareas más importantes fue lo vinculado al saneamiento porque se cambiaron los viejos caños de agua. Además, se cubrieron las acequias y se llevó al mismo nivel calzada y veredas. En las esquinas se sumaron asientos de cemento, bicicleteros, papeleros y macetas.
En números
- $1.120 millones de inversión en obra pública
- 3.950m² de nuevas veredas con guías podotáctiles
- 3.677m² de calzada con pavimento intertrabado
- 100% de renovación de red de agua (colectores y conexiones domiciliarias)
- 345m² de pintura vial
- 490 metros lineales de nuevas acequias
- 6 pozos de infiltración pluvial
- 250 nuevos bolardos
- 2 bicicleteros
- 12 papeleros
- 61 bancos
- 55 plazas de estacionamiento, con incorporación de sensores de movimiento al sistema de estacionamiento medido digital (SEM).
- 34 macetas paisajísticas
- 25 nuevas pozas de árboles
- 12 nuevos forestales
- 36 luminarias LED brazo-vereda