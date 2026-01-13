Así podés ocultar tus chats de WhatsApp sin borrarlos y que nadie se de cuenta

Un nuevo truco de WhatsApp enseña a ocultar los chats comprometedores, íntimos o privados para que nadie más los vea.

WhatsApp lanzó una nueva herramienta orientada a reforzar la privacidad de sus usuarios: el denominado “modo chat secreto”, una función que permite ocultar conversaciones sensibles o privadas dentro de la aplicación, evitando que aparezcan en la lista principal de chats y que se muestren detalles en las notificaciones.

Esta opción forma parte de las mejoras de seguridad de la app de mensajería propiedad de Meta y surge en un momento en que compartir el celular con otros (ya sea en el trabajo, en casa o de manera ocasional) es cada vez más habitual.

Qué es y qué hace el “modo chat secreto” de WhatsApp El “modo chat secreto” no es simplemente archivar conversaciones: mientras que archivar solo retira un chat de la vista principal pero sigue siendo relativamente accesible y con notificaciones visibles, esta nueva función traslada el chat a una carpeta privada a la que solo se puede acceder mediante autenticación biométrica o un código de seguridad configurado por el usuario.

Cuando se recibe un mensaje en un chat oculto:

No se ve el nombre del contacto ni el texto en la notificación.

Solo aparece un aviso genérico de que hay un mensaje en una conversación protegida.

El chat ya no aparece en la lista habitual de conversaciones. Esto reduce considerablemente el riesgo de exposición accidental de contenido privado, incluso si alguien está mirando el teléfono.