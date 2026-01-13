Así podés ocultar tus chats de WhatsApp sin borrarlos y que nadie se de cuenta
Un nuevo truco de WhatsApp enseña a ocultar los chats comprometedores, íntimos o privados para que nadie más los vea.
WhatsApp lanzó una nueva herramienta orientada a reforzar la privacidad de sus usuarios: el denominado “modo chat secreto”, una función que permite ocultar conversaciones sensibles o privadas dentro de la aplicación, evitando que aparezcan en la lista principal de chats y que se muestren detalles en las notificaciones.
Esta opción forma parte de las mejoras de seguridad de la app de mensajería propiedad de Meta y surge en un momento en que compartir el celular con otros (ya sea en el trabajo, en casa o de manera ocasional) es cada vez más habitual.
Qué es y qué hace el “modo chat secreto” de WhatsApp
El “modo chat secreto” no es simplemente archivar conversaciones: mientras que archivar solo retira un chat de la vista principal pero sigue siendo relativamente accesible y con notificaciones visibles, esta nueva función traslada el chat a una carpeta privada a la que solo se puede acceder mediante autenticación biométrica o un código de seguridad configurado por el usuario.
Cuando se recibe un mensaje en un chat oculto:
-
No se ve el nombre del contacto ni el texto en la notificación.
Solo aparece un aviso genérico de que hay un mensaje en una conversación protegida.
El chat ya no aparece en la lista habitual de conversaciones.
Esto reduce considerablemente el riesgo de exposición accidental de contenido privado, incluso si alguien está mirando el teléfono.
Cómo activar y desactivar el modo
La activación es bastante simple y se realiza desde la misma lista de chats:
-
Mantener presionado el chat que se quiere esconder.
Tocar el menú de tres puntos dentro de la pantalla.
Elegir la opción “Restringir la conversación”.
Confirmar o configurar el método de desbloqueo (huella, reconocimiento facial o código).
Una vez restringido, el chat desaparece del listado principal y pasa a la carpeta protegida. Para revertir el proceso hay que entrar a esa carpeta, abrir el chat y seleccionar “Dejar de restringir chat”.
Es importante tener en cuenta que, si se eliminan chats una vez están restringidos, se pierde su contenido de forma permanente, puesto que la función no genera copias adicionales.
La privacidad en las comunicaciones digitales es una preocupación creciente. Hasta ahora, WhatsApp ofrecía herramientas como mensajes que se autodestruyen o la posibilidad de archivar chats, pero ninguna garantizaba que una conversación no pudiera aparecer a simple vista en la pantalla principal o en notificaciones.
Con el “modo chat secreto”, la app no solo protege el contenido dentro del dispositivo, sino que también minimiza lo que otras personas pueden ver cuando el teléfono está desbloqueado o cuando llegan mensajes.