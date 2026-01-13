El Festival de Jesús María suspendió la sexta noche del Festival y suma una nueva jornada

La organización del Festival de Jesús María canceló la actividad del martes 13 por las intensas lluvias y confirmó un nuevo día el lunes 19 de enero.

La sexta noche del Festival de Jesús María de Doma y Folklore fue suspendida este martes 13 de enero debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan a la región y por razones de seguridad para el público, artistas y trabajadores del evento.

La decisión se tomó luego de evaluar informes meteorológicos actualizados, ya que las lluvias intensas comenzaron pasado el mediodía y no estaba previsto que cesaran antes del horario de apertura del anfiteatro José Hernández. A las 20.15, la organización confirmó oficialmente la cancelación de la jornada que tenía como principales figuras a Sergio Galleguillo y La LBC junto a Euge Quevedo.

Nueva fecha de Festival de Jesús María En conferencia de prensa, la Comisión Directiva anunció que se incorpora una nueva jornada el lunes 19 de enero, la cual se desarrollará exclusivamente con espectáculos artísticos, sin actividad de campo. En esa fecha está prevista la presentación de Sergio Galleguillo, La LBC y Euge Quevedo, y Damián Córdoba.

Desde la organización informaron que las entradas generales del martes 13 podrán utilizarse para ingresar los días miércoles 15, jueves 16 o lunes 19 de enero, presentando el ticket directamente en el ingreso principal.

En tanto, las plateas y espacios VIP correspondientes al martes 13 serán válidos únicamente para el lunes 19, sin necesidad de realizar trámites previos. Quienes lo prefieran podrán solicitar la devolución del importe a través del formulario disponible en los canales oficiales del Festival.