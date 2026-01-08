La lluvia obligó a suspender la noche inaugural del Festival de Jesús María

Las intensas lluvias que afectan desde la madrugada a Jesús María y a gran parte de la provincia de Córdoba obligaron a suspender la primera noche del Festival Nacional de Doma y Folklore 2026, una decisión confirmada este jueves al mediodía por la Comisión Organizadora.

Desde temprano, la organización del festival de Jesús María venía evaluando la situación climática y finalmente el presidente de la Comisión, Juan López, oficializó la medida en conferencia de prensa, priorizando la seguridad del público, artistas y trabajadores del predio José Hernández.

A través de un comunicado oficial, se informó que la actividad prevista para este jueves queda suspendida y que la ceremonia inaugural será reprogramada parcialmente para el viernes.

El esquema confirmado indica que el Desfile Unión de los Pueblos se realizará con concentración a las 15.30 y llegada al anfiteatro a las 17.30, mientras que a las 21 horas tendrá lugar el acto inaugural, con la participación de Destino San Javier. El resto de los espectáculos artísticos de la primera noche no será reprogramado.

En cuanto a las entradas, la organización aclaró que las correspondientes a la jornada inaugural no tendrán validez para otras noches, aunque quienes lo deseen podrán dejarlas como donación, ya que se trataba de una noche de carácter solidario.

También se estableció un esquema de devoluciones, que varía según el canal y medio de pago utilizado, con atención presencial para pagos en efectivo y un formulario online para compras digitales.

Cómo continúa la grilla del Festival de Jesús María

“El factor principal es la seguridad y que la experiencia sea buena desde todo punto de vista”, remarcó el intendente Federico Zárate, quien destacó además el fuerte impacto económico y social que tiene el festival para la región, generando miles de puestos de trabajo temporales y un importante movimiento turístico.

La Comisión Organizadora informó que toda la información actualizada sobre la grilla y el desarrollo del festival será comunicada por los canales oficiales en las próximas horas.