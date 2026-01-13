Impresionante video: fuertes lluvias provocan crecida histórica en el arroyo de Tanti

Tras precipitarse unos 66 mm en poco tiempo, las lluvias hicieron desbordar el arroyo de Tanti, que obligó a las autoridades a cerrar vados de la zona.

La provincia de Córdoba recibió lluvias intensas que provocaron una crecida impresionante en el arroyo de Tanti.

La provincia de Córdoba pasó en la tarde de un calor extremo a un cambio climático radical en cuestión de horas. Tras marcar 41,5 grados en Los Zorros, la provincia recibió lluvias intensas que provocaron una crecida impresionante en el arroyo de Tanti.

Según el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, en solo tres horas cayeron 48,4 milímetros en la localidad, mientras que la zona de Mallín registró hasta 66 mm en pocas horas, lo que transformó el cauce habitual en un verdadero torrente.

Los videos y fotografías que se viralizaron muestran cómo el agua desbordó su cauce, sorprendiendo a vecinos y turistas. El paisaje cambió de forma abrupta y la corriente arrastró todo a su paso, generando escenas de impacto y asombro.

La crecida obligó a cerrar vados Desde el municipio de Tanti informaron que los vados sobre los arroyos Tanti, Las Mojarras, Cristal y algunos sectores de Las Salinas permanecen cerrados. El fuerte caudal representa un riesgo importante para quienes intenten cruzar, por lo que las autoridades pidieron máxima precaución y evitar circular por la zona hasta que el agua descienda.